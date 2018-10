Mozilla Firefox stopt in december met ondersteuning van RSS en Atom

Als in december Firefox 64 wordt uitgebracht, ondersteunt de browser RSS niet langer. Ook zustertechnologie Atom zal niet langer ondersteund worden. Mozilla kwam tot die beslissing omdat de technieken niet genoeg gebruikt zouden worden om ze nog langer te blijven ondersteunen.

Dat schrijft Gijs Kruitbosch, softwareontwikkelaar die binnen Mozilla aan Firefox werkt, in een blogpost. Nadat er gekeken werd naar het onderhoud, de prestaties en de kosten die gemoeid gaan met het onderhouden van de functies, heeft Mozilla besloten dat het niet langer rendabel is om de technologie te ondersteunen.

Niet genoeg gebruikt

RSS staat voor Rich Site Summary, en is een format dat het makkelijk maakt om de contentfeeds van websites bij te houden. De technologie stamt uit 1999 en was enige tijd zeer populair, maar is sindsdien uit verschillende applicaties en diensten verdwenen. Mozilla zette de sloop er in de loop van 2011 in, toen het besloot de RSS-knop uit Firefox te verwijderen. De reden die het toen aandroeg is dezelfde als nu: de functie was simpelweg niet zo populair.

Tegelijk denken fans van RSS en Atom – een soortgelijke technologie – dat de reden ergens anders ligt. RSS staat consumenten namelijk toe om webcontent te bekijken zonder dat ze daadwerkelijk een site hoeven te bezoeken. Daardoor draaien de vele analytics-scripts niet en wordt er geen data verzameld over gebruikers. Tegelijk hebben bedrijven als Facebook en Google alternatieve technieken ontwikkeld voor RSS, waardoor het voor hen ook niet nuttig is om ze te promoten.

De afgelopen jaren is er al vaker ondersteuning voor RSS gesneuveld. Zo besloot Apple in de loop van 2012 de ondersteuning voor RSS in Safari stop te zetten. The Chocolate Factory stopte in 2013 met zijn Reader-software en stopte met ondersteuning van RSS voor Google Alters. Twitter deed hetzelfde door de ondersteuning voor RSS uit zijn API te halen, iets dat Google ook deed toen het de abonnementsknop uit Google News haalde.

Gebruikers van RSS en Atom zullen gebruik kunnen maken van Firefox addons om feeds te bekijken.