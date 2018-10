Gigaset presenteert DECT IP multicell-systeem N870

Gigaset heeft een nieuw multicell-systeem geïntroduceerd: de N870 IP. Het N870-apparaat uit dit systeem kan dienen als basisstation, DECT Manager en Integrator. Ook voorziet de oplossing in centraal beheer van zowel kleine installaties als grote installaties.

Gigaset baseerde de N870 IP op de Gigaset Software Architecture, die eenvoudige implementatie en maximale uitwisselbaarheid met andere producten van het bedrijf voor professionele communicatie moet bieden. De oplossing is bedoeld voor multisite-scenario’s, ook als je in verschillende landen vestigingen hebt.

De N870 ondersteunt als basisstation en als DECT Manager een enkele zone tot 250 gebruikers, zestig basisstations en zestig parallelle gesprekken. Per satelliet worden er maximaal tien gelijktijdige gesprekken verwerkt. Als gevolg daarvan hebben eindgebruikers optimale flexibiliteit, kunnen ze naadloos doorverbinden en gebruikmaken van roaming, HD-audio en een intern telefoonboek op basis van LDAP(S).

Verder biedt het systeem een User Agent Computer Supported Telecommunications Applications (uaCSTA)-connectie voor Computer Telephony Integration (CTI). Daarnaast kunnen eindgebruikers aan de hand van xhtml-applicaties hun eigen applicaties bouwen en deze toevoegen aan het systeem.

“Alle functionaliteiten van onze Gigaset N720 IP PRO zijn nu nog verder verbeterd met de N870”, stelt Kai Froese, Head of Business & Connectivity Solutions bij Gigaset. “Bij het creëren van de nieuwe N870 IP hebben we goed naar onze klanten geluisterd. Aangezien kleine en grote bedrijven naar meer flexibiliteit zoeken om te kunnen blijven groeien, onderscheidt de N870 IP zich door zijn uitstekende schaalbaarheid. We kunnen nu ieder type bedrijf – groot en klein – bedienen met één type hardware. En het goede nieuws is dat het onderhoud voor de reseller niet verandert.”

Installatie

De beste locatie voor de satellieten van de N870 zijn gemakkelijk te vinden aan de hand van de Gigaset DECT Measurement Kit. Daarnaast biedt het professionele zero-touch en auto-provisioning set-up en op IPUI gebaseerde handset-registratie. Het configureren van het systeem moet bovendien eenvoudig en snel gaan via de intuïtieve web-interface met online help-functie, op XML gebaseerde configuratiebestanden, telefoonsysteemprofielen en ondersteuning van standaardprotocollen.

De N870 IP wordt in het laatste kwartaal van 2018 beschikbaar. Dan wordt het systeem exclusief geleverd via geautoriseerde distributeurs en gecertificeerde resellers. Het systeem kan fungeren als basisstation, DECT Manager en Integrator, wat betekent dat bedrijven slechts één type hardware nodig hebben om met de N870 IP een multicell-omgeving te creëren.