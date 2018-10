Google-CEO Sundar Pichai spreekt voor het eerst over Google in China

Google-CEO Sundar Pichai heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over de plannen van de internetgigant om zich opnieuw op de Chinese markt te betreden. De plannen – die intern bekend staan als Project Dragonfly – zorgden eerder voor veel kritiek onder onder meer werknemers van het bedrijf en het Witte Huis.

Volgens Pichai is de Chinese markt “belangrijk om te onderzoeken”, vanwege de grootte en de grote kans dat het de grootste en meest lucratieve populatie die gebruikmaakt van het internet op de planeet wordt. “We wilden ontdekken hoe het er uit zou zien als Google in China aanwezig was”, aldus Pichai volgens The Verge. “Het is nog erg vroeg en ik weet niet of we dit kunnen en gaan doen in China, maar het was voor ons belangrijk om te onderzoeken.”

Kritiek

Er zijn al enige tijd geruchten over Google die de Chinese markt wil betreden met een zoekmachine. In september werd dit project bevestigd tijdens een gesprek met het Amerikaanse Congres. Er is echter veel kritiek op de plannen. Diverse werknemers ondertekenden een openbare brief waarin ze het bedrijf opriepen om het project stop te zetten.

Critici zijn ondertussen bang dat de Chinese versie van de zoekmachine door de overheid gebruikt wordt om de vrijheid van meningsuiting in te zetten als wapen. In september meldde The Intercept bijvoorbeeld dat de zoekmachine zoekopdrachten aan persoonlijke telefoonnummers zou koppelen, waardoor de Chinese overheid gebruikers in de gaten kan houden. Pichai reageerde tijdens het gesprek niet op die berichten.

Daarnaast zou de zoekmachine bijdragen aan censuur, omdat er een zwarte lijst met bepaalde zoektermen is opgesteld. Het zou onder meer om termen als ‘mensenrechten’, ‘studentenprotesten’ en ‘Nobelprijs’ gaan. Zoekopdrachten zouden op die manier gefilterd en gecensureerd worden, zodat de Chinese overheid ermee akkoord kan gaan.

Pichai

Nu heeft Pichai zich dus voor het eerst in het openbaar uitgelaten over de plannen. “Het blijkt dat we ruim 99 procent van de zoekopdrachten die gebruikers aanvragen kunnen aanbieden”, aldus de CEO volgens Wired. “Er zijn heel veel gebieden waarin we betere informatie kunnen aanbieden dan dat er nu beschikbaar is.” Het gaat bijvoorbeeld om zoekopdrachten naar kanker. “Nu krijgen mensen of neppe behandelingen voor kanker te zien, of daadwerkelijk bruikbare informatie.”

Ook besteedde hij aandacht aan de kritiek op Project Dragonfly. “Mensen begrijpen niet volledig dat je altijd een set aan waardes moet balanceren in een nieuw land.” Het gaat om onder meer het bieden van toegang tot informatie, de vrijheid van meningsuiting en privacy van gebruikers. “Maar we volgen ook alle wetten in ieder land.”