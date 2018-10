IBM brengt Multicloud Manager uit voor beheren verschillende clouds

IBM heeft een dienst uitgebracht voor bedrijven die meerdere clouds gebruiken. De IBM Multicloud Manager kan hybride clouddiensten en on-premise systemen integreren binnen een eenvoudige interface. Op die manier moet het makkelijker worden voor systeembeheerders om workloads van verschillende publieke en private cloudaanbieders als Amazon en Microsoft te beheren en integreren.

De IBM Multicloud Manager maakt daarvoor gebruik van Kubernetes-technologie. De container-technologie maakt het makkelijker en goedkoper om te schakelen tussen de cloud en on-premise omgevingen. Een geïntegreerde compliance en rules engine helpt systeembeheerders zich ervan te vergewissen dat de applicaties voldoen aan de hoogste beveiligingsstandaarden.

Meerdere cloudomgevingen

IBM stelt zelf dat de dienst voortkomt uit een bericht van het Institute for Business Value. Deze IBM-onderneming ontdekte dat 85 procent van de bedrijven meer dan één cloudomgeving gebruikt. Het hybride cloud/on-premise model is daarnaast uiterst populair bij verschillende bedrijven. Tegelijk neemt het gebruik van clouddiensten alleen maar toe onder bedrijven.

“Met zijn open-source aanpak ten aanzien van het beheren van data en apps in meerdere clouds, zal de IBM Multicloud Manager bedrijven ertoe in staat stellen hun cloudinvesteringen op te schalen en de volledige zakelijke waarde van de cloud te benutten”, aldus Arvind Krishna, SVP van de IBM Hybrid Cloud in een statement over het nieuwe product.

Helpen bij modernisering

IBM verwacht dat zijn nieuwe dienst bedrijven wereldwijd zal helpen te moderniseren. Dat kan wat Big Blue betreft alleen maar doordat meerdere clouddiensten nu onder één eenvoudig te beheren en op te schalen interface ondergebracht worden.

IBM noemt zelf een autoverhuurbedrijf als voorbeeld van een onderneming die voordelen kan ondervinden van de Multicloud Manager. Als een bedrijf bijvoorbeeld een cloud gebruikt voor AI-diensten, eentje voor zijn boekingsystemen en tegelijk on-premise betalingen verwerkt, kan de Multicloud Manager de verschillende diensten combineren in één interface die het huren van een auto erg eenvoudig maakt.