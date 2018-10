MongoDB neemt mLab over om Atlas-database te vergroten

MongoDB neemt mLab over. Het legt 68 miljoen dollar neer voor de overname en wil zo zijn clouddiensten laten groeien. De overname maakt enkele interessante veranderingen in het Atlas-aanbod van de databasegigant mogelijk. De overname moet tegen 31 januari 2019 afgerond zijn.

In een statement laat MongoDB weten dat de overname zijn band met startups die zich vooral richten op ontwikkelaars moet versterken. Dat is een marktsegment waarin mLab inderdaad erg succesvol is. De overname wordt aan het einde van het vierde kwartaal van het fiscale jaar afgerond.

Databasebeheer door mLab

mLab werd in 2011 opgericht en beheert momenteel meer dan 900.000 databases en doet dat bij drie grote cloudproviders in 43 datacenters wereldwijd. MongoDB neemt het Californische bedrijf over met de ambitie zijn positie binnen de databasedienstensector van de cloudmarkt verder te versterken.

“MongoDB vertegenwoordigt een grote verandering in de manier waarop applicatieontwikkelaars met data werken”, aldus Will Shulman, de CEO van mLab in een statement over de overname. Volgens Shulman is er sprake van een trend waarbij softwaresystemen binnen microdiensten ontwikkeld worden en vervolgens in de cloud uitgerold worden. “MongoDB zal zich in een uitstekende positie vinden om dit soort softwaresystemen aan te drijven op manieren die voor andere databasetechnieken niet toegankelijk zijn.”

MongoDB en Atlas

MongoDB werd in de loop van 2007 opgericht door Dwight Merriman, Eliot Horowitz en Kevin Ryan. Het biedt een aantal verschillende databasediensten aan, waarvan Atlas – dat in 2016 werd uitgebracht – de voornaamste is. Atlas automatiseert complexe en tijdrovende administratieve taken. De overname van mLab moet Atlas nog verder verbeteren.

“In de twee jaar sinds zijn lancering, heeft Atlas behoorlijk wat momentum gekregen en is het met meer dan vierhonderd procent gegroeid afgelopen jaar. Dat laat de populariteit van MongoDB in de publieke cloud, evenals het verlangen van veel klanten om MongoDB als dienst te gebruiken zien”, aldus Dev Ittycheria, CEO van MongoDB in een statement. “De overname van mLab stelt ons in staat Atlas nog sneller op te schalen.”