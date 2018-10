MIT kondigt plannen voor nieuwe AI-universiteit aan

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft plannen aangekondigd om een nieuwe universiteit ter waarde van een miljard dollar te creëren, waar studenten onderwijs krijgen in kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt Silicon Angle. Het doel is onderwijs te bieden voor een toekomst waarin AI een rol heeft in elke wetenschappelijke discipline.

De nieuwe universiteit gaat werken aan de verdere ontwikkeling van AI en de adoptie in werkvelden buiten computerwetenschappen. MIT zegt al ongeveer tweederde van het benodigde bedrag te hebben opgehaald en wil de faculteit in 2019 lanceren.

De zogenaamde Schwarzman College of Computing moet in september 2019 openen en in 2022 verhuizen naar een eigen gebouw. De universiteit moet naast de vijf bestaande scholen van MIT gaan opereren. Naar verwachting gaat de school de leiding nemen over diverse afdelingen die nu verspreid zitten door verschillende afdelingen van de universiteit. Het gaat onder meer om het Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, waar Tim Berners-Lee zijn opleiding deed.

Ook moeten er vijftig nieuwe leden van de faculteit toegevoegd worden aan de universiteit, naast het personeel van al bestaande afdelingen dat meeverhuist. De helft daarvan werkt in het centrum, een kwart gaat samenwerken met andere scholen om AI-vaardigheden aan andere studenten te leren.

Tweetalige studenten

De nieuwe universiteit wordt verbonden met de andere vijf scholen via de zogenaamde 25 ‘bridge’ faculty. Dat zijn gezamenlijke afspraken van de faculteiten die de Schwarzman College of Computing moet linken aan afdelingen in heel MIT. “Met deze nieuwe structuur heeft MIT als doel om studenten die ‘tweetalig’ zijn – die zowel vaardig zijn in computing als in hun primaire vakgebied – te onderwijzen. De College gaat ook met de rest van MIT verbinden via zijn werk om gedeelde computing recourses te ontwikkelen, zoals infrastructuur, instrumentation en technische werknemers”, aldus de school.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de nieuwe universiteit een warm welkom van de techgiganten in Silicon Valley, die actief hun AI-werkzaamheden uitbreiden en veel werknemers vinden op MIT. Wegens een sterke vraag naar machine learning-talent is er nu in de gehele industrie een tekort aan dit soort mensen.