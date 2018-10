Huawei onthult voor het eerst AI-chip voor eigen servers

De Chinese overheid is er vrij duidelijk in: het is op termijn de bedoeling dat Chinese techbedrijven toonaangevend zijn en niet Amerikaanse. Om dat mogelijk te maken, moeten Chinese bedrijven minder afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven voor bepaalde technologie. Huawei Technologies, ’s werelds grootste fabrikant van telecomapparatuur, zet vandaag een stap in die richting.

Het bedrijf komt volgens persbureau Reuters met een AI-chip die zijn servers zal aandrijven. Op die manier wordt Huawei niet alleen minder afhankelijk van de Amerikaanse chipfabrikant Intel, maar kan het zijn nog ontluikende cloudaanbod beter vormgeven. Het is voor het eerst dat het bedrijf zijn eigen chips gebruikt in servers.

Vooral eigen chips

China wil dat in 2025 veertig procent van de smartphones die in het land gebruikt worden, aangedreven wordt door een lokaal gemaakte chip. Daar investeert het land miljarden in en faciliteert het lokale ondernemingen om dat mogelijk te maken. Huawei zet met zijn chipbedrijf Hisilicon een stap in de goede richting.

Huawei zal voor de servers gebruik maken van de Ascend 910-chipset, die gemaakt is op het 7nm-procedé en volgens het Chinese bedrijf tweemaal zo krachtig is als de concurrerende Nvidia v100. De Ascend 910-chips zijn volgende zomer beschikbaar. De chips worden overigens niet verkocht aan derde partijen.

“Aangezien we niet verkopen aan derde partijen, is er geen sprake van directe concurrentie tussen Huawei en chipfabrikanten”, aldus CEO Eric Xu van Huawei tijdens de Huawei Connect-conferentie. “We leveren hardware en clouddiensten.” Tegelijk denkt het bedrijf wel alvast aan de toekomst. “We zoeken naar nieuwe manieren om ons bedrijf en de industrie voor te bereiden op verandering. Het is duidelijk dat kunstmatige intelligentie een heleboel industrieën zal veranderen of verstoren.”

Om die reden zet het bedrijf dan ook vol in op chips die geoptimaliseerd zijn voor machine learning en andere taken gekoppeld aan kunstmatige intelligentie. Zo wordt de Ascend 910 gebruikt voor datacenters, maar komt Huawei straks ook met de Ascend 310 die ontwikkeld is voor slimme apparatuur.