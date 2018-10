Twilio neemt cloud e-maildienstenprovider SendGrid over

Cloudcommunicatiebedrijf Twilio heeft SendGrid overgenomen voor ongeveer 2 miljard dollar, meldt Silicon Angle. SendGrid biedt cloud e-maildiensten aan. Twilio bood 0,485 aandelen per aandeel van SendGrid aan, waarmee het bedrijf gewaardeerd werd op 36,92 dollar per aandeel.

SendGrid werd in 2009 opgericht en ging vorig jaar november naar de beurs in New York. Bij de IPO werden aandelen voor 16 dollar per stuk aangeboden, maar daarna bleef de prijs steeds stijgen. Deze maand behaalde de aandelen een hoogtepunt van 38,66 dollar per stuk, waarna de prijs weer iets daalde naar 30 dollar per aandeel.

SendGrid brengt na de overname ondersteuning voor cloud e-mail met zich mee, wat Twilio’s bestaande communicatiesoftware complementeert. Twilio biedt nu onder meer populaire voice-over-IP-functies aan. “Het toevoegen van het meest vooraanstaande e-mail API-platform aan het beste cloud-communicatieplatform kan ontzettend veel waarde met zich meebrengen voor de gezamenlijke klanten”, aldus de bedrijven.

“Het resulterende bedrijf biedt ontwikkelaars een enkel, best-in-class platform om al hun belangrijke communicatiekanalen – spraak, het versturen van berichten, video en nu ook e-mail – te managen. Samen versturen de bedrijven ruim een half biljoen interacties van klanten per jaar, en ze blijven snel groeien.”

Aandelen

“Onze klanten vragen ons steeds vaker om al hun strategische communicatie-uitdagingen op te lossen – ongeacht het kanaal. E-mail is een belangrijk communicatiekanaal voor bedrijven over de gehele wereld, dus het was belangrijk voor ons om deze mogelijkheid in ons platform te stoppen”, aldus Jeff Lawson, CEO van Twilio, tegenover CNBC.

Na de aankondiging van de overname daalde de waarde van de aandelen van het bedrijf met 4 procent. De aandelen van SendGrid stegen met 15 procent. Naar verwachting is de overname in de eerste helft van 2019 afgerond.