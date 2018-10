Google gaat cloud identificatie-tool van G Suite apart aanbieden aan ontwikkelaars

Google heeft zijn cloud identificatie-tool in G Suite afgesplitst van de rest van zijn enterprise-diensten voor ontwikkelaars, zodat ze de tool kunnen integreren in hun eigen diensten. Dat meldt IT Pro.

Het zogenaamde Google Identity, dat gebouwd is op het BeyondCorp-framework, was eerder alleen beschikbaar als onderdeel van het complete G Suite-ecosysteem. Er werd echter veel gevraagd om de tool buiten het ecosysteem te laten werken, waarna Google heeft besloten om een bèta van Cloud Identity fo Customers and Partners (CICP) te lanceren op zijn Cloud Platform.

“De verwachtingen zijn veranderd”, aldus Karthik Jayachandran, product management director bij het Google Cloud Platform. “Gebruikers verwachten agile, mobiele werkomgevingen op diverse apparaten, en dat verandert de manier waarop we denken over beveiliging, toegang en controle. Administrators willen hen een moderne ervaring geven, maar willen niet dat de beveiliging in gevaar komt.”

Gebruik

“Je wilt misschien wel wachtwoorden of credentials van sociale media accepteren. Cloud Identity laat app-ontwikkelaars zich focussen op hun apps door meerdere manieren aan te bieden om authenticatie aan te bieden. We kunnen apps met de cloud beschermen – hun applicatie wordt net zo veilig als er naar authenticatie en identiteit gekeken wordt.”

Ontwikkelaars kunnen met CICP management voor identiteiten en toegang voor apps en diensten integreren, zonder de omgeving van het Cloud Platform te verlaten of hulp van een derde partij in te schakelen. “We hebben intern veel succes gehad met het model en we hebben goede feedback van klanten gekregen, maar zij wilden het in hun gehele organisatie en als standalone product gebruiken”, aldus Jayachandran.

CICP is nu een authenticatiedienst die detectie voor dreigingen heeft ingebouwd, gebouwd op een schaalbare infrastructuur. Daardoor is het de ideale omgeving voor bedrijven die het Cloud Platform al gebruiken om hun apps en diensten te ontwikkelen.