IBM verrast aandeelhouders met dalende omzet over afgelopen kwartaal

IBM zag, tot ieders verbazing, zijn omzet over het afgelopen kwartaal dalen. Aandelen van het bedrijf namen met meer dan vier procent in waarde af, direct nadat het bedrijf de resultaten over zijn tweede fiscale kwartaal bekend maakte. Opvallend genoeg miste het bedrijf in zowat elke categorie zijn verwachtingen.

Drie kwartalen lang zag IBM zijn omzet groeien. Maar afgelopen kwartaal daalde die met twee procent naar 18,76 miljard dollar. Dat is ook minder dan een jaar geleden, toen het bedrijf 19,15 miljard dollar verdiende. Analisten hadden verwacht dat het bedrijf een omzet van 19,1 miljard dollar zou boeken. Volgens IBM was de omzetdaling te wijten aan wisselkoersen, maar analisten hadden daar al rekening mee gehouden.

Tegenvallende resultaten

IBM verdeelt zijn omzet onder in productcategorieën. Opvallend genoeg haalde het in maar weinig gebieden omzetgroei. Op het vlak van Cognitive Solutions zag het bedrijf zijn omzet met vijf procent dalen naar 4,15 miljard dollar. Dat is minder dan verwacht: analisten hadden 4,3 miljard dollar verwacht.

Dat is opvallend, want in deze divisie vallen niet alleen de analytische diensten van IBM, maar ook het Watson-platform. Chief Financial Officer James J. Kavanaugh wijt de daling aan zwaktes op gebieden als collaboration, commerce en talent management. Het nieuws valt ook tegen, omdat IBM analytics en big data als essentieel voor zijn toekomst ziet. Tegelijk valt er wel iets te zeggen over de omzetdaling; de markten moeten nog gevormd worden. Vraag naar de oplossingen die IBM biedt zal vermoedelijk dus nog groeien.

Technology Services & Cloud Platforms, dat goed is voor de helft van de omzet van IBM, kromp met twee procent tot net iets minder dan 8,3 miljard dollar. Analisten hadden een omzet van 8,43 miljard dollar verwacht. Verder was er een lichte groei te zien bij de bedrijfstak Global Business Services and Systems. Toch miste men ook hier de doelstellingen.

Vanzelf beter

Het is niet een en al kommer en kwel. De winst per aandeel kwam namelijk uit om 3,42 dollar, tegenover een verwachte 3,40 dollar. De marges van het bedrijf groeiden dus, waarmee aandeelhouders toch tevreden zouden kunnen zijn. Ook zag IBM zijn cloudomzet over de hele linie groeien tegenover een jaar geleden. IBM stelt zijn omzet met 19 miljard dollar te hebben zien groeien over het hele jaar; een groei van 20 procent.

Doordat IBM zijn omzet over het afgelopen kwartaal zag dalen, was er weer vrees van aandeelhouders dat het bedrijf terug zou vallen in een oud patroon. IBM zag 22 kwartalen op rij zijn omzet dalen. De afgelopen drie kwartalen ging het beter, tot dit kwartaal. Maar volgens Kavanaugh is het vooral belangrijk dat IBM compleet omgevormd wordt. Het bedrijf reageerde bijvoorbeeld op zwakker presterende softwaretoepassingen door ze te moderniseren en van AI te voorzien.