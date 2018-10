Orange Business Services wil IoT in bedrijven versnellen met IoT Connect Anywhere

Orange Business Services wil IoT binnen bedrijven gaan versnellen met het nieuwe IoT Connect Anywhere. Deze nieuwe dienst bestaat uit een wide area network met een laag energieverbruik, waarbij connectiviteit op basis van de LoRa open standard-technologie aangeboden wordt.

De LoRa open standard-technologie is een energiezuinige netwerktechnologie die gegevens draadloos kan verzenden over een groot gebied. Daardoor is de technologie erg geschikt voor afgelegen gebieden, compacte steden en industriële campussen. De techniek verbruikt 15 keer minder energie dan een standaard mobiel netwerk, is erg flexibel en eenvoudig in gebruik. Gebruikers hebben zelf alleen kleine gateways en antennes nodig.

De technologie maakt verder gebruik van encryptie, zodat het netwerk volledig beveiligd is. IoT Connect Anywhere biedt als aanvulling daarop ook beveiligd gateway netwerktransport en datalevering via HTTPS. Daarmee is alle communicatie tussen de browser en de website versleuteld.

IoT Connect Anywhere

De connectiviteit via IoT Connect Anywhere wordt op locatie aangeboden en is geschikt voor diverse toepassingen, aldus Orange Business Services in een persbericht. Het gaat onder meer om energie- en vloeistofbeheer, on-site tracking, geo-fencing, afvalcontrole, milieumetingen, verlichting en parkeerbewaking in slimme steden.

Klanten krijgen met de dienst een schaalbare end-to-end-connectiviteit tussen apparaten en datamanagementplatformen. Volgens Orange Business Services is de dienst erg betaalbaar, omdat het geen hardware-investering vereist. IoT Connect Anywhere maakt namelijk gebruik van het Datavenue IoT- en analyseplatform van het bedrijf, dat ontworpen werd om onbewerkte gegevens te verzamelen, analyseren en om te zetten in bruikbare inzichten. Daarnaast biedt het bedrijf consulting- en integratie-expertise aan om het succes van het project verder te kunnen waarborgen.

“Om zijn volledige potentie te kunnen bereiken vereist IoT een flexibele implementatie en veilige, naadloze connectiviteit”, stelt Olivier Ondet, senior vice president, IoT and Analytics, Orange Business Services. “IoT Connect Anywhere maakt dit mogelijk door de complexiteit van het verbinden van IoT-apparaten weg te nemen. Het biedt onze gebruikers end-to-end connectiviteit met bescherming van al hun data.”

Inzet

De dienst van Orange Business Services wordt in de Verenigde Staten al door een olie- en gaf multinational gebruikt. Het bedrijf zet het in op een wijdverspreide campus voor mobiele asset tracking en -management. De mobiele assets worden met uitgebreide ondergrondse tunnels bijgehouden via een LoRa-GPS-tracker met behulp van een privé LoRaWAN buiten het tunnelsysteem. Daardoor zijn continue tracking en geo-fence waarschuwingen mogelijk.