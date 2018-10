‘Banken geven Uber waardering van 120 miljard dollar voor beursgang’

Diverse banken van Wall Street hebben Uber recentelijk voorstellen gestuurd, waarin ze de taxidienst een waarde van soms wel 120 miljard dollar toeschrijven. De voorstellen zijn bedoeld voor een mogelijke beursgang van het bedrijf aan het begin van volgend jaar. Dat stellen ingewijden tegenover The Wall Street Journal.

De documenten geven advies over hoe aandelen gepositioneerd kunnen worden voor potentiële investeerders. Het is gebruikelijk voor banken om voorstellen te doen, voordat ze officieel ingehuurd worden om een zogenaamde IPO te onderschrijven. In het geval van Uber zijn 5 procent van de voorstellen door Goldman Sachs en Morgan Stanley gedaan, aldus de ingewijden.

De waardering van 120 miljard dollar is bijna het dubbele van de waardering van Uber in een investeringsronde twee maanden geleden. Ook is het meer dan de waardering van General Motors, Ford en Fiat Chrysler bij elkaar.

In de documenten geeft Uber aan dat het in de komende drie jaar gee winst zal maken, aldus de ingewijden. Wel verwacht het bedrijf dit jaar een omzet tussen de 10 en 11 miljard dollar te draaien, wat veel meer is dan de 7,78 miljard dollar van vorig jaar.

2019

Volgens een overeenkomst met investeerder SoftBank moet het bedrijf voor het eind van 2019 de beurs op gaan, stellen ingewijden. Doet het dat niet, dan moet het bepaalde investeerders toestaan om hun aandelen op een andere markt te verkopen. CEO Dara Khosrowshahi zei eerder al dat het bedrijf van plan is om in de tweede helft van volgend jaar een IPO te starten. Het is onduidelijk met welke waardering het bedrijf dat wil doen.

Er is echter geen garantie dat Uber naar de beurs gaat in de verwachtte tijdspanne, of met de waardering die nu door bankiers voor wordt gesteld. De IPO-markt stijgt en daalt namelijk snel. 2018 was een sterk jaar voor onder meer technologie, maar de omstandigheden kunnen minder positief zijn als Uber naar de beurs gaat. Een ingewijde zei dan ook dat banken een eerdere IPO voorstellen, vooral omdat ze bang zijn dat de IPO-markt weer afkoelt.

Lyft

Ondertussen is er een race tussen de taxidienst en rivaal Lyft bezig, die ook van plan zou zijn om in de eerste helft van 2019 de beurs op te gaan. Naar verwachting komt de waardering van dat bedrijf boven de 15,1 miljard dollar uit. Eerder dit jaar verkocht zelf aandelen voor die prijs.

Volgens ingewijden heeft Lyft JPMorgan Chase & Co, de Jefferies Group en de Credit Suisse Group aangewezen om een IPO aan het begin van 2019 te leiden.