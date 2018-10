‘Lenovo komt volgend jaar met opvouwbare tablet met scherm van LG Display’

Geruchten rond opvouwbare smartphones zijn er genoeg. Eerder deze week was er het nieuws dat de opvouwbare Samsung-telefoon ook als tablet te gebruiken zou zijn. Maar er zijn ook fabrikanten die werken aan simpelweg opvouwbare tablets. Lenovo komt volgens de nieuwste geruchten op korte termijn met een opvouwbare tablet, met scherm van LG Display.

Dat stelt althans de Zuid-Koreaanse nieuwswebsite ET News in een nieuwsbericht. De opvouwbare tablet van Lenovo zou een scherm van 13-inch hebben wanneer dit volledig uitgevouwen is, en 8 tot 9 inch wanneer het opgevouwen is. In eerste instantie zou de opvouwbare tablet enkel in China verkocht worden, maar later ook in andere markten.

Tablet, geen smartphone

LG Display ziet volgens ET News meer kansen op het gebied van opvouwbare tablets dan smartphones. Dat komt volgens ET omdat bij een smartphone het scherm verborgen wordt op het moment dat iemand het invouwt. Bij een smartphone is dat onhandig, doordat een gebruiker een smartphone vrijwel de hele dag wil kunnen gebruiken.

Het is daarnaast eenvoudiger om een duurzaam paneel te bouwen voor een tablet. Een smartphone zal de hele dag door uitgeklapt worden. In het geval van een tablet zit dat anders; het scherm zal hooguit enkele keren per dag uitgevouwen worden. Dat is vooral beter voor de levensduur en gezien het relatief vroege stadium van ontwikkeling waarin de technologie verkeert, is het beter te kiezen voor een vorm waarin het scherm niet constant uitgevouwen hoef te worden.

Eindelijk innovatie

Lenovo zal het apparaat naar verluidt al in de tweede helft van 2019 op de markt brengen. Daarmee lijkt het er steeds meer op dat er een nieuwe ronde van innovatie gaat beginnen op de smartphone- en tabletmarkt. De afgelopen jaren zat de rek er een beetje uit en waren er weinig grote nieuwe innovaties. De komst van telefoons en tablets met opvouwbare schermen vormt een geheel nieuwe stap en een nieuwe innovatie.

Meerdere bedrijven werken aan opvouwbare smartphones. Naast Samsung komen ook LG, ZTE en Huawei met dergelijke apparaten. Het gerucht gaat verder dat ook Microsoft druk bezig is met de ontwikkeling van een dergelijk apparaat.