Uitrol dichtbij na oplossen bugs in Windows 10 oktober update

Microsoft is begonnen met de uitrol van Windows 10 October 2018 Update build 17763.104 voor Insider in zowel de Slow als de Release Preview ring. Het gaat om een cumulatieve update, die een aantal problemen oplost die nog in de October 2018 Update te vinden zijn.

Er is een vijftal bugs opgelost in de nieuwe cumulatieve update. Het gaat om de volgende zaken:

Er was een probleem waarbij niet de verkeerde details werden getoond bij het taakbeheer onder het tabblad ‘processen’.

Microsoft heeft een probleem opgelost waarbij apps in sommige gevallen niet meer reageerden nadat een gebruiker zijn of haar sessie hervatte vanuit Connected Standby.

Er is een probleem opgelost, waarbij IME in bepaalde gevallen niet werkte tijdens een sessie binnen Microsoft Edge.

Er waren meerdere problemen rond de compatibiliteit van applicaties en virusscanners van derde partijen, evenals problemen rond virtualisering.

Tot slot zijn er een aantal problemen opgelost rond de compatibiliteit van drivers.

Insiders binnen de Slow en Release Preview ring kunnen de update downloaden door binnen het instellingenmenu te controleren op updates.

Updateproblemen

Er waren enkele problemen met de uitrol van de October 2018 Update. Er bleek een fout in de software te zitten, waardoor er bij een klein aantal gebruikers bestanden verloren gingen nadat de update uitgerold was. Het is niet zeker om hoeveel gebruikers het ging, maar Microsoft benadrukte dat het om maar weinig mensen ging en dat het samenwerkte met alle betrokkenen om de bestanden te herstellen. In de tussentijd legde Microsoft het updateproces stil. Niet veel later bleken de problemen al opgespoord en opgelost te zijn.

De update wordt nog altijd niet uitgerold. Pas als Microsoft naar aanleiding van deze ronde van oordeel is dat de update goed genoeg is, biedt het bedrijf hem weer aan gebruikt aan.