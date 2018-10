Zyxel lanceert firewall-lijn Zyxel ATP voor het MKB

Zyxel heeft een nieuwe firewall-lijn voor het MKB aangekondigd. Het gaat om Zyxel ZyWALL ATP, waarmee netwerken en gegevens beschermd worden, ook tegen zero-day-aanvallen. Het gaat om een alles-in-een-gateway met schaalbare, cloudgebaseerde sandboxing en meerdere beveiligingslagen.

Volgens Zyxel kan de firewall-lijn zowel bekende als onbekende cyberdreigingen opsporen en blokkeren. Naar eigen zeggen worden onbekende bedreigingen niet door conventionele beveiligingsoplossingen tegengehouden. Dat terwijl een aantal van dit soort bedreigingen in het tweede kwartaal van 2017 met 40 procent groeide ten opzichte van het kwartaal ervoor.

“De ransomware-epidemie van vorig jaar is een waarschuwing dat je geen gevoelige informatie of grote sommen contant geld hoeft te hebben om doelwit te zijn”, stelt Peter van der Putten, Head of Channel van Zyxel Benelux. “Tot nu toe was de geavanceerde technologie die nodig is om deze bedreigingen af te weren voor de meeste MKB’ers onbetaalbaar. Met de ZyWALL ATP-serie en zijn meerlaagse bescherming is deze budgetdrempel voor het mkb aanzienlijk verlaagd.”

Beveiliging

De firewall-lijn gebruikt sandboxing. Daarmee kunnen onbekende en potentieel gevaarlijke datapakketjes in een veilige, verborgen omgeving geplaatst worden. Vervolgens wordt bepaald of ze veilig zijn, voordat ze wel of niet worden toegelaten. Volgens Zyxel halen veel bedreigingen de sandbox echter niet, omdat de firewall-lijn inkomende datapakketten beoordeelt door hun signature te controleren. Nieuwe handtekeningen komen via reguliere updates binnen via vertrouwde bronnen als Bitdefender.

ATP ontvangt verder een continue stroom van updates voor elke nieuwe bedreiging, die door elke andere ATP-firewall wereldwijd wordt geïdentificeerd. Daarnaast is ATP versterkt met een aantal beschermingslagen, zoals webbeveiliging, app- en e-mailbeveiliging, inbraakdetectie en -preventie, geo-blocking en een beheerde AP-dienst. Ook is er SecuReporter, wat een opkomende clouddienst is die beveiligingsdata analyseert om inzichten te geven die eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn.

Gratis abonnement

Er zijn diverse versies van Zyxel ATP. ATP200 is bedoeld voor kleine bedrijven met een aanbevolen gebruikersaantal van 1 tot 50 mensen. De firewall heeft een doorvoercapaciteit van 1.800 Mbps. ATP500 is in te zetten voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen, met een aanbevolen gebruikersaantal van 50 tot 100 mensen en een doorvoercapaciteit van 2.600 Mbps.

De firewall-lijn wordt standaard bij een gratis Gold-jaarabonnement geleverd. Daarmee hebben gebruikers de tijd om alle functies te leren kennen.