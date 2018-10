Apple biedt verontschuldigingen aan voor Chinese accounthacks

Apple biedt zijn verontschuldigingen aan Chinese gebruikers van wie geld gestolen is door hackers die misbruik maakten van hun Apple ID’s. Het bedrijf erkent de problemen, maar benadrukt dat slechts een klein aantal gebruikers getroffen is.

Eerder deze maand waarschuwden Alipay en Tencent Holdings dat er geld van hun gebruikers gestolen was door hackers die misbruik maakten van gestolen Apple ID-gegevens. In sommige gevallen werd meer dan 250 euro buitgemaakt. Alipay uitte forse kritiek op Apple, door te stellen “vele keren” contact met het bedrijf te hebben opgenomen, maar dat de problemen niet opgelost waren. Nu erkent Apple dus dat het probleem bestaat.

Klein aantal getroffenen

In een statement waar de Wall Street Journal over schreef, stelt Apple dat het “ongemak” dat veroorzaakt is voor zijn klanten erg onhandig is. Maar het denkt dat “slechts een klein aantal van de accounts van onze gebruikers” getroffen is door de problemen. Volgens Apple kon geld gestolen worden van gebruikers wiens Apple-account verbonden is aan Alipay of WeChat Pay van Tencent.

De accounts die gestolen zijn worden vervolgens gebruikt binnen de App Store. Apple stelde dat gebruikers wiens accountgegevens gestolen werden geen gebruik maakten van tweetrapsverificatie. Apple raadt gebruikers dan ook aan om zo snel mogelijk de extra beveiligingslaag aan hun accounts toe te voegen.

Ongebruikelijke discussie

Het is vrij ongebruikelijk voor techbedrijven om in de media tegen elkaar te ageren. De berichten van Alipay en Tencent werden dan ook breed opgepikt in Chinese media, waaronder staatsomroep CCTV. Desondanks is niet helemaal duidelijk op welke manier de accountgegevens buitgemaakt zijn, al schrijft Apple dat het om de gevolgen van een phishingaanval gaat.

De excuses van Apple volgen op een recent bericht waarin te lezen viel dat Apple besloten heeft “de strijd aan te binden” met Chinese fraudeurs die geld verdienen door iPhones te kopen of stelen, onderdelen te vervangen en vervolgens claimen dat de toestellen kapot zijn.