‘Uber wil zelfrijdende auto’s onder zelfstandige firma onderbrengen’

Uber overweegt om zijn Advanced Technologies Group, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, af te scheiden en te verzelfstandigen. Men zou tot deze keuze zijn gekomen om de geplande beursgang soepeler te laten verlopen. De ontwikkeling van zelfrijdende auto’s is namelijk peperduur.

Dat meldt de Financial Times vandaag in een bericht over de geplande beursgang van Uber. Twee anonieme bronnen bekend met de materie stellen dat Uber overweegt aandelen van de Advanced Technologies Group te verkopen. Uber zou zelf een meerderheidsaandeel in handen houden, evenals operationele controle.

Nog in ontwikkeling

Zelfrijdende auto’s zijn momenteel nog in ontwikkeling. Het moment dat de technologie gerealiseerd is, ligt vermoedelijk nog ver in de toekomst, al zijn er steeds meer autofabrikanten met technieken die in elk geval een vorm van zelfstandig rijden voor auto’s mogelijk maken. De technologie nu al op de weg brengen vormt voor sommige bedrijven een risico, wegens de mogelijke ongelukken waar de autonome voertuigen bij betrokken zijn.

In maart legde Uber zijn werk aan autonome auto’s tijdelijk stil, nadat een voetganger aangereden werd door een van de wagens. De voetganger kwam om het leven en het ongeluk leidde tot een uitgebreid onderzoek. Voor investeerders maakt dat de aandelen minder interessant, daar ongelukken voor hoge schadeclaims kunnen zorgen. Daar komt bij dat de Advanced Technologies Group zo’n vijfhonderd miljoen dollar per jaar kost. Het omlaag brengen van de kosten is belangrijk voor de geplande beursgang.

Zowel Uber en Lyft zijn in een race om als eerste een beursgang te maken. Uber zou zo’n 120 miljard dollar waard zijn als het eenmaal de beurs op gaat; meer dan de drie grootste autofabrikanten – Ford, GM en Fiat Crysler, gecombineerd. Lyft heeft ondertussen steun van JPMorgan voor de gepande beursgang volgend jaar.