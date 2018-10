Alphabet-dochter DeepMind maakt nog meer AI-projecten open-source

DeepMind Technologies, de onderzoeksgroep van Alphabet die zich bezighoudt met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, gaat meer van zijn werk met de wereld delen. Een deel van de “belangrijke algoritmische componenten” is open-source gemaakt. Het gaat om algoritmes verbonden aan wat het bedrijf als enkele van zijn meest succesvolle AI-initiatieven omschrijft.

De algoritmes zijn ondergebracht in de bibliotheek TRFL en is erop gericht om onderzoekers die werken aan projecten rond reinforcement learning te helpen bij het trainen van neurale netwerken. In essentie is reinforcement learning een methode van vallen en opstaan, waarbij de accuratesse van een algoritme verbeterd wordt. Als een AI een correcte beslissing maakt in een trainingsomgeving, wordt het virtueel beloond, zodat het vaker goede keuzes maakt.

Reinforcement learning

TRFL, wat uitgesproken wordt als truffel, omvat de implementaties van wiskundige bewerkingen die door algoritmes gebruikt worden voor reinforcement learning. Ze worden gekoppeld aan componenten waarvan DeepMind zegt dat ze meer “geavanceerde” berekeningen kunnen uitvoeren. Daarnaast bevatten ze andere bouwblokken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat AI-trainingen succesvol en soepel verlopen.

De volledige collectie is gebouwd om te draaien op de populaire TensorFlow deep learning engine die ontwikkeld is door Alphabet-dochter Google. Onderzoekers kunnen via een programmeerinterface interactie hebben met TRFL. DeepMind maakt het daardoor relatief eenvoudig om componenten in technieken en concepten te koppelen.

Meer bouwlbokken

Het doel achter TRFL gaat verder dan alleen het vereenvoudigen van individuele reinforcement learning porojecten. De hoop is dat er meer bouwblokken worden klaargelegd voor ontwikkelaars en onderzoekers om mee te werken en hun AI mee te versterken. Het basisidee is dat dezelfde componenten vaker gebruikt worden in bepaalde projecten. Onderzoekers kunnen daarmee sneller werken, waarmee de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in een stroomversnelling zou moeten raken.

TRFL is beschikbaar op GitHub en maakt onderdeel uit van een langere reeks open-source projecten die DeepMind en Alphabet de afgelopen jaren hebben vrijgegeven.