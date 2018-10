McAfee heeft aangekondigd zijn MVSION-portfolio uit te breiden met nieuwe producten. Met dat portfolio kunnen gebruikers hun cybersecurity volgens hun eigen criteria inrichten als ze overstappen naar de cloud. Het portfolio wordt nu aangevuld met McAfee MVISION EDR en McAfee MVISION Cloud.

MVISION werd in juli aangekondigd en bestond toen al uit MVISION ePO, MVISION Endpoint en MVISION Mobile. Met de niewue producten worden volledig en geïntegreerde gegevensbeschermings- en preventiemogelijkheden aan het portfolio toegevoegd. Gebruikers kunnen op die manier het risico op dataverlies snel en eenvoudig verlagen.

McAfee MVISION EDR

MVISION EDR laat beveiligingsteams sneller en met een verbeterde precisie werken, zodat het team en hun vaardigheden efficiënter ingezet kunnen worden. Volgens McAfee worstelen bedrijven regelmatig met een overdaad aan informatie als ze gebruikmaken van EDR-systemen, omdat ze enorme hoeveelheden data en waarschuwingen negeren. Die moeten later geïnterpreteerd en onderzocht worden, waar vaardigheden voor nodig zijn voordat er tot actie over kan worden gegaan.

MVISION EDR wil dit probleem oplossen door human-machine teaming te implementeren. Daardoor kunnen analisten van elk kennisniveau effectiever en efficiënter werken. De analisten kunnen door de integratie met het ePO managementplatform dreigingen identificeren, de context uitpluizen, resultaten van geautomatiseerde onderzoeken beoordelen en de juiste acties ondernemen om op dreigingen te reageren.

De oplossing gebruikt geavanceerde data-analyse om verdacht gedrag binnen endpoint data te identificeren en te priortizeren. Ook automatiseert MVISION EDR diepgravend onderzoek om de druk om beveiligingsanalisten te verlagen. Door een brede integratie in het beveiligingsecosysteem wordt een snelle reactie met een directe reactie mogelijk gemaakt.

McAfee MVISION Cloud

Doordat informatie zich steeds meer van beveiligde, on-premise bedrijfsnetwerken naar de cloud verplaatst, wordt het voor bedrijven lastig om de bescherming van gegevens te garanderen. McAfee wil dit probleem oplossen met MVISION Cloud, dat databescherming en preventie samenbrengt voor Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS).

Het nieuwe platform stelt bedrijven in staat om clouddiensten in gebruik te nemen, terwijl gevoelige data in de cloud tegen de meest geavanceerde bedreigingen beschermd is. Het platform biedt onder meer inzicht in data, context en gebruikersgedrag. Daardoor worden inzicht en controle binnen alle clouddiensten mogelijk met een gecombineerde API- en proxy-enabled aanpak en een DLP policy die kan worden uitgebreid van devices naar de cloud. Hieronder vallen ook het scannen en loggen van content, monitoren van activiteiten en detectie van dreigingen en malware.

Verder biedt het platform centraal management van verschillende clouddiensten binnen het SaaS-, PaaS- en IaaS-spectrum, zoals Office 365, Salesforce en AWS. Met Advanced Threat Protection worden gegevens verder tegen malware en externe en interne dreigingen beschermd, via UEBA (User and Entity Behavior Analytics), aangedreven door machine learning en gebouwd voor de schaal en elasticiteit van cloudomgevingen.

“Het nieuwe MVISION-portfolio met Enterprise producten is ontworpen om onze klanten te ondersteunen bij al hun securitybehoeften, van device naar de cloud. Dat doen we met een oplossing die simpel, flexibel, volledig en snel is, zodat onze klanten daadkrachtig kunnen optreden om risico’s te verminderen”, zegt Raja Patel, vice president en general manager Corporate Security Products bij McAfee.