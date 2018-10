Intel breekt productiegroep op in drie aparte segmenten

Intel gaat zijn productiegroep opsplitsen in drie aparte segmenten, meldt OregonLive. Ook gaat Sohail Ahmed, die de productie-organisatie sinds 2016 leidt, volgende maand met pensioen. De wijzigingen komen terwijl Intel in een productiecrisis zit. Het bedrijf loopt jaren achter op schema met zijn 10 nanometer-chips.

De chips, die in eerste instantie in 2015 al op de markt moesten komen, komen aan het eind van volgend jaar pas in massaproductie, aldus het bedrijf. De problemen reflecteren de uitdaging van het verkleinen van de afmetingen van functies op chips, nu die functies op een atoomniveau terechtkomen.

Nu heeft het bedrijf dus besloten om zijn productiegroep op te splitsen. Eén van de nieuwe afdelingen die daaruit voorkomt is voor de ontwikkeling van technologie, die geleid wordt door Mike Mayberry. Mayberry is de CTO van Intel en het hoofd van Intel Labs. De leiding van Intel Labs wordt voorlopig overgenomen door Rich Uhlig.

Een tweede afdeling is productie and operations, die geleid wordt door Ann Kelleher. Kelleher leidde eerder de productiegroep samen met Ahmed. Tot slot is er de bevoorradingsketen, die door Randhir Thakur geleid gaat worden. Alle afdelingen staan onder toezicht van Venkata “Murthy” Renduchintala, die in 2015 van Qualcomm naar Intel ging. Hij is nu de president van diverse afdelingen van het bedrijf, waaronder productie. Ook is hij de Chief Engineering Officer.

Pensioen

Sohail Ahmed gaat verder dus met pensioen. Hij is senior vice president en general manager van de productiegroep. Hij begin in 1984 bij Intel en werkt in Hillsboro, waar hij en Kelleher de productiegroep sinds 2016 leiden. “Sohail is een geweldige partner en een uitstekend rolmodel van de waardes van Intel geweest”, aldus Renduchintala in een brief aan werknemers, die OregonLive in handen heeft gekregen.

Ahmed zelf, inmiddels 60 jaar oud, schreef in een brief aan zijn collega’s dat het geen eenvoudige beslissing was, “maar er is nooit een perfecte tijd om een verandering te maken”. “Het is een geweldige, opwindende en waardevolle carrière voor me geweest, nog meer dan ik me ooit had voor kunnen stellen. Ik heb zoveel lol gehad en zou het voor niets anders willen inruilen!”

Intel zit ondertussen ook al sinds juni zonder CEO. Brian Krzanich gaf toen plotseling zijn functie op, nadat het bedrijf ontdekte dat hij in het verleden een relatie had met een werknemer. Dat gaat tegen het beleid van het bedrijf in. CFO Bob Swan heeft tijdelijk de rol van CEO op zich genomen.