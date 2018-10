Investeerders Facebook willen dat Zuckerberg aftreedt als voorzitter

Investeerders van Facebook hebben CEO en oprichter Mark Zuckerberg opgeroepen om op te stappen als voorzitter van de raad van bestuur. Aandeelhouders van de Amerikaanse staten Illinois, Rhode Island, Pennsylvania en New York, evenals Trillium Asset Management, willen dat de positie onafhankelijk wordt, meldt ITPro.

“Facebook speelt een grote rol in onze gemeenschap en onze economie”, aldus Scott Stringer, controleur van New York City. “Ze hebben een sociale en financiële verantwoordelijkheid om transparant te zijn, en dat is waarom we eisen dat de raad van bestuur onafhankelijk en verantwoordelijk is.”

Volgens Stringer moet de raad van bestuur een “serieuze belofte” maken om echte risico’s aan te pakken. “Een onafhankelijke voorzitter is essentieel om Facebook verder te laten gaan na deze puinhoop en om het vertrouwen van Amerikanen en investeerders terug te winnen.”

De oproep is vooral symbolisch, aangezien Zuckerberg de meerderheid van de stemmen heeft. Dat betekent dat het voorstel waarschijnlijk niet wordt goedgekeurd, omdat de CEO niet akkoord gaat.

Problemen

Met die ‘puinzooi’ doelt Stringer op de reeks schandalen rondom Facebook dit jaar. Dat begon met Cambridge Analytica in maart, toen bleek dat het bedrijf data van miljoenen gebruikers had verzameld zonder hun toestemming. De informatie werd gebruikt om online politieke campagnes te beïnvloeden.

Na de bekendmaking van het schandaal moest Zuckerberg voor het Congres verschijnen, waarbij het beleid rond dataprivacy naar buiten kwam tot kritiek van het publiek. Facebook zag zich gedwongen om zijn beleid rondom het verzamelen van data te wijzigen. Daarbij werd de toegang voor derde partijen gelimiteerd.

Onlangs werd bovendien bekend dat 30 miljoen Facebook-accounts werden gehackt, doordat hackers access tokens stalen. De hackers verschaften zichzelf toegang tot de persoonlijke gegevens van 29 miljoen accounts. Van 15 miljoen gebruikers werden de naam en contactinformatie – waaronder telefoonnummers en e-mailadressen – gestolen. De hackers stalen van 14 miljoen gebruikers ook andere informatie, waaronder de gebruikersnamen, het geslacht en de locatie van de accounts.

De hack was het gevolg van drie afzonderlijke fouten, die samen voor een te misbruiken kwetsbaarheid zorgden. De kwetsbaarheid was ruim een jaar aanwezig, voor de werknemers van Facebook dit ontdekten.