‘Microsoft werkt aan prototype voor Windows 10 Timeline in browser’

Microsoft zou werken een aan prototype van Windows 10 Timeline die in de browser draait. Er zijn aanwijzingen gevonden voor dit product, meldt MSpoweruser. De dienst werd eerder al naar Android gebracht en moet later naar iOS komen via de Edge-browser.

Op Android en iOS werkte de dienst in eerste instantie alleen als er een integratie met Cortana was en de app ook op het eigen mobiele apparaat geïnstalleerd was. Deze maand kwam de functie echter ook naar Android-telefoons zonder die integratie. Via de Microsoft Launcher-app is het mogelijk om de Timeline van de computer op de smartphone te bekijken, via een koppeling met de cloud.

Een iOS-variant laat echter nog op zich wachten. Microsoft kondigde eerder aan de functie via Edge naar iOS te brengen. En nu lijkt het er op dat dit in productie is. Er is namelijk een Azure-website ontdekt op webshellprototype.azurewebsites.net, wat lijkt om een prototype voor de dienst.

Of Timeline ooit beschikbaar wordt buiten Edge – dus in andere browsers als Chrome, Firefox en Safari – is onbekend. Wat de status van het prototype is, is ook onduidelijk.

Timeline

Timeline is een dienst waarmee je eerdere activiteiten kunt hervatten op de computer waar je op werkt, andere Windows-computers en op iOS en Android. De dienst bestaat uit een overzicht van snapshots van voorgaande relevante activiteiten. Door middel van een scrolbalk kun je eenvoudig kijken naar eerdere activiteiten.

Daarnaast kun je in één overzicht zien wat je eerder allemaal gedaan hebt en kun je je activiteiten per uur sorteren. Alle activiteit bestaat uit een combinatie van een specifieke app en een specifiek stuk content dat je bekeek op een specifiek moment. De activiteiten zijn aan een webpagina, document, artikel, afspeellijst of taak gekoppeld.

Later werd het ook mogelijk om delen van de Timeline te verwijderen, bijvoorbeeld een specifiek uur aan activiteiten. Indien gewenst is het ook mogelijk om een complete dag te verwijderen. Verder is het mogelijk om het archief naar de cloud te uploaden.