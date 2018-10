Google voegt Compose Actions toe aan zakelijke versie Gmail

Google voegt Compose Actions toe aan de add-ons van Gmail. Daarmee kunnen ontwikkelaars hun zakelijke apps direct integreren in het e-mailvenster. De integraties zijn beschikbaar voor G Suite, dat voor zakelijke gebruikers bedoeld is. Onder meer Dropbox, Box en BitBucket hebben al functies beschikbaar gesteld.

Dat meldt Google vandaag in een blogpost over de nieuwe functies. Ze zijn er voornamelijk op gericht om de workflow van werknemers te stroomlijnen. Google schrijft namelijk dat mensen gemiddeld acht uur per week bezig zijn met het zoeken naar, of bevestigen van informatie. Door deze functies allemaal zoveel mogelijk samen te voegen in zijn dienst, denkt Google dit proces te kunnen inkorten.

Nieuwe integraties

Er zijn meerdere integraties beschikbaar bij lancering. Zo is er een Dropbox-integratie die al in de gewone versie van Gmail beschikbaar was nu ook uitgebracht voor G Suite-gebruikers. De add-on stelt gebruikers ertoe in staat Dropbox-links te versturen en Dropbox-bestanden direct in hun Gmail-venster te downloaden. Ook Box heeft al een add-on, die het eveneens makkelijker maakt om te werken met bijlagen.

Als Gmail verder een Jira- of BitBucket-link in je e-mail detecteert, dan stelt de Compose Actions je ertoe in staat om meteen actie te ondernemen. Zoiets geldt ook voor de Atlassian Cloud Add-On. Als je verder gebruik maakt van Egnyte, dan kan je de add-on gebruiken om bijlagen in Egnyte op te slaan en naar bestanden en mappen te linken zonder Gmail te hoeven verlaten.

Google meldt dat er de komende tijd meer van dit soort add-ons gelanceerd worden, zodat de Compose Actions breed gebruikt kunnen worden. Zodra een gebruiker een bepaalde add-on activeert, kan deze in zowel de mobiele als webversie van Gmail gebruikt worden. G Suite-beheerders kunnen verder eenvoudig de add-ons naar keuze whitelisten.