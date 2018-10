Amazon is van plan om ruim 1.000 werknemers aan te nemen voor drie locaties in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om mensen voor machine learning, software engineering en research and development. Ook opent het bedrijf volgend jaar een nieuw kantoor in Manchester, meldt ZDNet.

“Dit zijn Silicon Valley-banen in Groot-Brittannië en versterkt onze inzet in het Verenigd Koninkrijk op de lange termijn”, aldus Doug Gurr, de country manager van Amazon in het land.

Een deel van de banen zijn beschikbaar in het nieuwe kantoor in Manchester, dat volgend jaar open moet gaan. Het kantoor komt in het Hanover Building in het Northern Quarter. De locatie van zes verdiepingen en een afmeting van ruim 8.300 vierkante meter moet ruimte bieden voor 600 nieuwe werknemers, die aan software-ontwikkeling, machine learning en R&D moeten gaan werken.

Daarnaast stelt het bedrijf zijn ontwikkelingscentrum in Edinburgh verder uit te willen breiden. Daar moeten 250 nieuwe werknemers komen. Nu werken er al honderden software engineers, machine learning-wetenschappers en user experience-ontwerpers. De teams op deze locatie werken onder meer aan nieuwe technologie voor advertenties en persoonlijke aanbevelingen voor tijdens het winkelen.

Het ontwikkelingscentrum in Cambridge krijgt 180 nieuwe banen. Daar zitten R&D-teams die werken aan apparaten van Amazon, Alexa, AWS, Prime Air en machine learning- en retail-diensten.

Investeringen

De webwinkelgigant zegt sinds 2010 meer dan 9,3 miljard pond te hebben geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk om zijn werkzaamheden daar op te bouwen en te draaien. Op dit moment is het bedrijf goed op weg om voor het eind van het jaar te groeien naar 27.500 werknemers in het land.

De planning is echter dat het Verenigd Koninkrijk binnen zes maanden de Europese Unie verlaat. Een aantal tech-bedrijven maken zich daar zorgen over, omdat ze bang zijn dat de Brexit een impact heeft op hun mogelijkheid om in Europese markten te verkopen en goede werknemers aan te trekken om in het land te werken.