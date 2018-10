Samsung opent zevende AI-onderzoekscentrum in Montreal

Samsung heeft een nieuw AI-onderzoekscentrum geopend in Montreal. Het is het zevende AI-onderzoekscentrum dat het bedrijf wereldwijd geopend heeft. Daarnaast is dit het vierde AI-onderzoekscentrum van Samsung in Noord-Amerika, naast Silicon Valley, New York en Toronto.

Het Canadese Montreal is de thuisbasis voor AI-onderzoekers aan de McGill University en de University of Montreal. Onderzoekers van de universiteiten werken al langere tijd samen met het Zuid-Koreaanse bedrijf, met 250 onderzoekers en 9.000 studenten in gelieerde programma’s. De Zuid-Koreaanse techgigant makte bekend dat het onderzoekscentrum in Montreal zich richt op machine learning, language, vision en multi-modelinteractions.

1.000 AI-onderzoekers

Samsung zal ook bezig blijven met de ontwikkeling van virtuele assistent Bixby. De bedoeling is dat het platform uiteindelijk heel erg op individuele gebruikers toegespitst is en dat het multi-device platform klanten via stem, beeld, scherm en aanraking interactie laat hebben met de AI.

Om die ontwikkeling zo snel mogelijk te laten gaan, opent Samsung – zo lijkt het wel – aan de lopende band nieuwe onderzoekscentrums. Afgelopen mei maakte de Zuid-Koreaanse onderneming nog bekend dat het centra in Cambridge, Toronto en Moskou zou openen. Niet veel later kwam daar nog een in New York City bij. Daarmee wil Samsung tegen 2020 in totaal 1.000 AI-onderzoekers in dienst hebben.

Overkoepelend platform

Dat moet ook wel, want Samsung concurreert met veel andere techgiganten om zo snel mogelijk goed functionerende AI aan te bieden. Samsung richt zich voornamelijk op consumenten, door bijvoorbeeld bepaalde processen te automatiseren. Uiteindelijk wil Samsung dat al zijn hardware, of dat nou een smartphone, koelkast of thermostaat is, aan elkaar verbonden is.

De bedoeling is dat consumenten uiteindelijk dan nooit het Samsung-ecosysteem hoeven te verlaten. Ze roepen dan Bixby aan om even de wasmachine aan te zetten, of de verwarming iets lager te zetten.