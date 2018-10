Atlassian wil productiviteit ontwikkelaars vergroten met updates voor Jira

Atlassian heeft Jira, een tool voor project management, een make-over gegeven. Daarbij speelt toegankelijkheid de grootste rol, meldt Silicon Angle. Acties waar eerder kennis van de query-taal van Jira of toestemming van de technologie-afdeling voor nodig was, kunnen nu met een paar kliks uitgevoerd worden.

“De Jira Software die je in 2002 nodig had, is niet de Jira software die je nu nodig hebt”, aldus co-CEO Scott Farquhar. “De worfklows die je in 2010 bouwde, zijn niet de workflows de je nu nodig hebt. Dat is waarom onze teams het product geheel opnieuw gemaakt hebben, om te focussen op eenvoudiger gebruik en meer kracht voor moderne software-teams.”

Borden

Veel van de updates zijn geïnspireerd door Trello, dat vorig jaar voor 425 miljoen dollar werd overgenomen door Atlassian. Het bedrijf stelt dat de updates deels ontworpen zijn om Jira toegankelijker te maken voor niet-technische werknemers. Veelgebruikers hebben toegang tot een nieuw configuratiemechanisme, waarmee geavanceerde aanpassingen aan een bord mogelijk worden gemaakt, zonder de hulp van de technologie-afdeling.

De meest gewijzigde functie is board creator, waarmee teams taken die nog gedaan moeten worden kunnen organiseren in een lijst die uit meerdere kolommen bestaat. Gebruikers kunnen nu nieuwe kolommen aanmaken en een taak tussen bestaande kolommen verslepen. Daarnaast is er een eenvoudigere zoekfunctie, waarmee specifieke informatie gezocht kan worden zonder speciale queries te gebruiken.

Ook de issue view is gewijzigd. Dit onderdeel van de interface laat ontwikkelaars gedetailleerde beschrijvingen van software-problemen bekijken en delen. Dat speelt een belangrijke rol in het programma, aangezien het volgen van bugs een van de belangrijkste usecases van het programma is.

Nieuwe functies

Verder biedt de update de mogelijkheid om bijlages toe te voegen aan berichten over problemen. Ook voegt het navigatie-tags toe en de mogelijkheid om visuele representaties van belangrijke informatie te maken. Daarmee moeten ontwikkelaars eenvoudiger een bug die ze willen oplossen volledig kunnen begrijpen.

Gebruikers kunnen nu ook Roadmaps gebruiken, om openstaande taken in een grafiek te bekijken.

Het blijft mogelijk om de vorige interface van Jira te gebruiken. In de toekomst wordt de nieuwe versie echter de standaard interface. Het is nog onbekend wanneer dat gebeurt.