Cloudverkopen SAP groeien; verwachte jaaromzet omhoog bijgesteld

De verkopen in de cloudafdeling hebben ervoor gezorgd dat SAP SE zijn voorspellingen voor het derde kwartaal op rij omhoog heeft bijgesteld. Desondanks miste het bedrijf de verwachtingen van analisten, wat geleid heeft tot een flinke waardedaling van de aandelen.

Aandelen van SAP daalden met bijna zeven procent in waarde vandaag – het laagste niveau sinds mei. Toch denkt CEO Bill McDermott dat het wel mee zal vallen; SAP zal volgens hem de fouten van “eerder leiderschap” niet herhalen. Zij plaatsten marges voor groei en dat zal onder McDermott niet gebeuren. “Dat is niet onze strategie; wij gaan blijven groeien en de komende decennia de nummer één in de cloud blijven”.

S/4HANA

Een van de meest succesvolle producten van SAP ligt in het S/4HANA enterprise resource planning systeem. Binnenkort zal de 10.000ste klant aansluiten. Maar opvallend genoeg is maar een fractie van de 9.500 klanten die er nu zijn al klaar met de volledige implementatie van de database-software.

Steeds meer klanten zullen de komende tijd de diensten van SAP inroepen, voor installatie en afstellen van de S/4HANA. Dat heeft invloed op de omzet en de marges. Beursanalisten vragen zich vooral af hoe houdbaar de groei dan ook is. Omzetgroei is mooi, maar niet als er vervolgens alleen maar problemen opgelost moeten worden.

Omzet dit kwartaal

De omzet uit cloudabonnementen is met 41 procent toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. De totale omzet bedraagt nu 1,3 miljard euro en dat is sneller gegroeid dan een kwartaal daarvoor. Momenteel boekt SAP meer omzet uit zijn cloudaanbod dan uit softwarelicenties.

De totale omzet bedroeg 6,03 miljard euro. Dat is tien procent meer dan een jaar eerder. De omzet per aandeel bedroeg 1,14 dollar. De winstmarge nam verder met tien procentpunten toe tot 29,4 procent. Dat is weer iets minder dan analisten voorspeld hadden. Dat komt dus deels door de moeite die SAP doet om over te schakelen op cloudaanbod. Maar dat zal de strategie niet veranderen volgens CFO Luca Mucic.

Toch houdt men vertrouwen; voorspeld wordt een jaaromzet van 25,35 miljoen euro – 210 miljoen euro meer dan eerder voorspeld werd.