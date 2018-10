‘Facebook wil cybersecuritybedrijf overnemen om imago op te poetsen’

Facebook is naar verluidt van plan om een “groot” cybersecuritybedrijf over te nemen. Het sociale netwerk van Mark Zuckerberg zou al meerdere firma’s hebben benaderd met een overnamebod. De onderneming zou een cybersecuritybedrijf willen overnemen om zijn imago op te poetsen.

Dat meldt de site The Information op basis van “vier mensen bekend met de materie.” Facebook zou een cybersecuritybedrijf willen overnemen in reactie op negatief nieuws rond de hack waarbij gegevens van tot wel vijftig miljoen mensen bloot zijn komen te liggen. Welk bedrijf mogelijk overgenomen wordt is niet bekend, al is er geen tekort aan potentiële doelen.

Gebutst imago

Afgelopen september werd ’s werelds grootste sociale netwerk gehackt. In eerste instantie maakte Facebook bekend dat er mogelijk van vijftig miljoen mensen gegevens gehackt waren. Later paste het bedrijf dat aantal omlaag en zouden er gegevens van 29 miljoen gebruikers buitgemaakt zijn. Daaronder bevinden zich ook zo’n drie miljoen Europeanen, wat mogelijk leidt tot een boete van 1,63 miljard dollar van de Europese Unie.

Maar dit is bepaald niet de eerste keer dat Facebook in verlegenheid komt. Het sociale netwerk bleek er begin dit jaar niet toe in staat gegevens van gebruikers te beschermen. Cambridge Analytica kon bijvoorbeeld privégegevens over tientallen miljoenen gebruikers verzamelen zonder dat Facebook dat doorhad. Het imago van het sociale netwerk is dus behoorlijk gebutst de afgelopen tijd.

Imago oppoetsen

Engadget merkt dan ook op dat de overname van een cybersecuritybedrijf “Facebook zou kunnen helpen zijn beveiliging te verbeteren, zijn expertise te vergroten en de kansen op een codeerfout waarmee miljoenen gebruikers risico lopen te verkleinen.” Door cybersecurity voorop te stellen, zou Facebook dan ook kunnen laten zien dat het de kritiek serieus neemt.

Daarmee schijnt Facebook zijn imago willen oppoetsen en laten zien dat het serieus kijkt naar het verbeteren van zijn security.