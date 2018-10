ABN AMRO en Samsung lanceren samen blockchain voor containertransport

Vandaag start de bank ABN AMRO samen met het Havenbedrijf Rotterdam en Samsung SDS, de logistieke en IT-tak van Samsung een pilot met blockchain. De bedrijven willen samen een platform bouwen waarmee internationaal containervervoer efficiënt afgehandeld moet worden.

Dat meldt ABN AMRO vandaag in een persbericht. Transporteren, maar ook het volgen en financieren van goederen en diensten zou net zo eenvoudig moeten werken als het online bestellen van een boek, schrijft de bank. Momenteel zijn al deze stappen in het vervoer nog compleet van elkaar gescheiden. Middels het blockchainplatform komt daar een einde aan en worden de verschillende zaken geïntegreerd.

Open platform

Het platform waar Samsung en ABN AMRO aan werken moet volledig open en onafhankelijk worden. Betalingen, administratie en het fysieke vervoer van containers zijn nu gescheiden. Volgens Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking, gaan de bedrijven “al die stromen integreren”. Niet alleen wordt workflowmanagement gekoppeld met track & trace, ook worden alle papieren documenten gedigitaliseerd. “Hierdoor worden logistieke ketens transparanter, efficiënter en kunnen op termijn miljoenen euro’s worden bespaard.”

Momenteel is er een pilot gaande met het project. Blockchain technologie vervult de rol van register; dit is dankzij het uitgangspunt van blockchain gedecentraliseerd, door iedereen te beheren en controleren en volledig onafhankelijk. Voor het eerst zullen volgens de bank ook verschillende blockchains met elkaar gecombineerd worden. Losstaande blockchains in Zuid-Korea en Nederland worden aan elkaar gekoppeld.

Binnen de pilot wordt het multimodaal transport van een container in een fabriek in Korea naar een locatie in Nederland gevolgd. De pilot wordt nu door ABN Amro, het Havenbedrijf Rotterdam en Samsung SDS uitgevoerd en vindt plaats in januari 2019. Daarna kunnen ook andere partijen aansluiten.