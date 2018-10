AWS biedt voortaan ook klantenservice op Reddit

Amazon Web Services gaat nu ook op Reddit klanten helpen. Op een speciaal daarvoor aangemaakte subreddit zal de cloudaanbieder vragen over de dienst en facturen beantwoorden. Er zullen ook andere vragen gesteld kunnen worden, stelt AWS-baas Jeff Barr.

De subreddit is vandaag geplaatst onder r/aws. Daar valt in de officiële accountomschrijving te lezen dat het een bron voor nieuwsartikelen en tools rond AWS, waaronder S3, EC2, SQS, RDS, DynamoDB, IAM, CloudFormation, Route 53, CloudFront, Lambda, VPC, Cloudwatch, Glacier en anderen is.

Directe antwoorden

Barr schrijft vanaf zijn account dat de subreddit zijn “favoriete plek om rond te hangen” is. Hij zal zo vaak mogelijk op de pagina te vinden zijn, maar krijgt “hulp van getalenteerde en vindingrijke collega’s.” Middels de pagina moeten zoveel mogelijk uiteenlopende vragen van klanten beantwoord worden.

Om een vraag te stellen, moeten klanten van AWS wel een account hebben op het platform. Vervolgens kunnen ze een formeel verzoek indienen. Veel vragen zullen relatief snel beantwoord worden, mede doordat iedereen erop kan reageren. Niet alleen AWS-medewerkers, maar ook de bredere community kan dat doen en dat maakt de ervaring sneller en persoonlijker.

Reddit voor klantenservice

Reddit wordt door steeds meer bedrijven gezien als een van de vele kanalen waarmee ze klanten kunnen bereiken en helpen. De zelfverklaarde frontpage van het internet is een erg populaire site, met vooral een actieve en loyale bezoekersgroep. Reddit is in veel opzichten dan ook een betrouwbare informatiebron geworden voor uiteenlopende zaken, waaronder ook programmeerwerk.

Er zijn natuurlijk meer platformen die steeds meer door bedrijven gebruikt worden om klanten te helpen. Ook Twitter en Facebook worden vaak ingezet hiervoor. Maar de opzet van Reddit is uniek, want deze zorgt ervoor dat crowdsourcing een grote rol speelt, meer nog dan op andere sociale media.