Nieuwe uitgaven-app Spend van Microsoft verschenen voor iOS

Microsoft heeft een nieuwe app uitgebracht voor iOS: Spend. De app laat gebruikers automatisch hun zakelijke uitgaven volgen. De app werd gemaakt door het team achter MileIQ, dat een vergelijkbare app maakte voor het volgen van gereden kilometers. Het bedrijf achter die app werd enkele jaren geleden door Microsoft overgenomen.

Spend is het resultaat van Microsoft Garage, een interne incubator waarin werknemers nieuwe ideeën kunnen testen om te zien of consumenten en zakelijke gebruikers ze willen hebben. Het is echter voor het eerst dat het team van MileIQ een standalone-app heeft gemaakt sinds de overname door Microsoft.

Functies

De app biedt functies als het nemen van foto’s van bonnetjes, het categoriseren van uitgaven en het maken van rapportages, meldt TechCrunch. Meest interessant is echter dat Spend automatisch uitgaven volgt en matcht. De uitgaven worden automatisch gevolgd via een gekoppelde creditcard of bankrekening. Vervolgens kunnen de uitgaven gemarkeerd worden als persoonlijk of zakelijk. De uitgaven worden automatisch in de juiste categorie geplaatst.

Ook is het mogelijk om extra tags toe te voegen. Daarnaast kunnen gebruikers notities toevoegen aan aankopen, uitgaven splitsen en categorieën en tags zelf aanpassen. De app kan vervolgens rapportages genereren op een wekelijkse, maandelijkse of zelf gekozen basis. De rapportages kunnen als spreadsheets of PDF’s geëxporteerd worden.

Toekomst

Volgens Microsoft is de Spend-app een vroege versie. In de toekomst moet de app dan ook aangepast worden, als er verbeteringen worden doorgevoerd. Het bedrijf wilde tegenover TechCrunch niet reageren over eventuele toekomstige plannen voor Spend. Daardoor is het niet duidelijk of er uiteindelijk geld wordt verdiend met de app, of dat deze bijvoorbeeld wordt opgenomen in abonnementen voor Office.

Ook is niet duidelijk of er een Android-versie van de app komt, en zo ja, wanneer deze dan zou verschijnen.