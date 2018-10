SAP brengt Commerce Cloud naar MKB-segment

SAP heeft Upscale Commerce gelanceerd, waarmee het bedrijf zich in het MKB-marktsegment gaat mengen. Ook introduceerde het bedrijf de SAP Extension Factory, een nieuwe functie voor het Cloud Platform.

Upscale Commerce is een oplossing waarmee gebruikers klein beginnen en aan de hand van de groei betalen. Het op SaaS-gebaseerde platform helpt het MKB om klanten een unieke en consistente ervaring te bieden aan de hand van kunstmatige intelligentie. Ook complementeert de complete oplossing, die gemakkelijk te configureren is, de bekende commerce-oplossing van SAP: Commerce Cloud. De uitbreiding verschijnt in eerste instantie in Amerika.

“Met onze oplossingen proberen we organisaties zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat zij hun klanten een positieve en eenduidige ervaring kunnen bieden”, aldus Mark de Bruijn, VP en Head of Marketing EMEA & MEE bij SAP Customer Experience. “In het MKB zien we dat bedrijven zich steeds meer op de klant gaan focussen. Het werd voor ons dan ook tijd om onze software voor die bedrijven te specialiseren, wat we hebben gedaan met de SAP Upsale Commerce.”

Cloud Extension Factory

De Cloud Extension Factory is een agile en open source-oplossing, waarmee organisaties iedere API-gestuurde applicatie van het C/4HANA-portfolio kunnen uitbreiden en aanpassen in dezelfde omgeving. Het managen van systemen en extensies die met elkaar verbonden zijn, moet daardoor eenvoudiger worden. Ook moet het overzichtelijk worden voor organisaties om klanten een end-to-end-ervaring te bieden.

De Bruijn geeft aan dat SAP zijn klanten zo makkelijk mogelijk wil maken om verschillende producten en extensies met elkaar te combineren. Dit om een individueel systeem te creëren dat volledig aansluit bij de organisatie en de beste resultaten op het gebied van customer experience biedt.

De Cloud Extension Factory moet in 2019 verschijnen.