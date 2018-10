SWIFT gaat Microsoft Azure gebruiken voor betalingen

Microsoft heeft een samenwerking met SWIFT aangekondigd. SWIFT gaat voortaan Azure gebruiken om betalingsoverschrijvingen te doen, meldt ZDNet.

SWIFT is een dienst die betalingsberichten verwerkt voor ruim 11.000 financiële organisaties in ruim 200 landen. Op dit moment worden deze transacties verwerkt door betalingsberichten via het SWIFT-netwerk te versturen, waarbij gebruik wordt gemaakt van on-premise installaties van de SWIFT-technologie.

Met het nieuwe systeem moet die technologie in de cloud worden geplaatst, waarmee de snelheid en beveiliging verbeterd moet worden. De twee bedrijven zeggen een cloud-native proof of concept gemaakt te hebben, om de SWIFT-infrastructuur op te hosten en betalingsoverschrijvingen via Microsoft Azure mogelijk te maken.

Proof of Concept

Dat proof of concept is gemaakt voor de interne financiële afdeling van Microsoft. De techgigant stelt dat die afdeling ruim 150 miljard dollar aan middelen managet, en meer dan 400 miljard dollar per jaar aan op SWIFT-gebaseerde betalingen ondersteunt. Daarmee biedt het ondersteuning voor werkzaamheden in ruim 190 landen.

In het nieuwe systeem stuurt de afdeling, Microsoft Treasury, een draadinstructie via SAP op Azure, die vervolgens gevalideerd wordt door machine learning-algoritmes. Na de validatie worden de instructies naar SWIFT gestuurd via de SWIFT-installatie van Microsoft. SWIFT valideert de instructies en stuurt ze daarna op naar de bijbehorende bank. Zodra de bank de instructies heeft afgerond, stuurt het een bevestiging naar Microsoft.

“Dit is een grote sprong voorwaarts in het demonstreren van de mogelijkheden van de cloud voor het verbeteren van de efficiënte van de backoffice”, aldus Arnaud Boulnois, het hoofd van customer platforms bij Swift. “SWIFT blijft zoeken naar manieren om frictie te verminderen en te verwijderen, en inefficiënte werkzaamheden te elimineren binnen het ecosysteem van de diensten voor betalingen.”

De eerste betaling via Azure is al afgerond. Binnenkort moet de oplossing ook beschikbaar worden voor hun klanten.