Oracle HCM Cloud houdt werknemers gemotiveerd met AI

Oracle blaast tijdens zijn OpenWorld-conferentie in San Francisco een nieuwe wind door heel het softwareportfolio. Het breidt onder meer zijn HCM Cloud uit met nieuwe AI-tools om te helpen bij het rekruteringsproces en het personeelsverloop te verminderen.

“De voortdurend veranderende verwachtingen van kandidaten en medewerkers zijn een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties vandaag worden geconfronteerd en resulteert in escalerende wervingskosten en stijgend personeelsverloop”, zegt Chris Leone, SVP Development voor Oracle HCM Cloud.

Die verwachtingen zullen volgens Leone sneller blijven veranderen dan de meeste organisaties in staat zijn om bij te houden. HR-teams moeten zich voortdurend aanpassen en innoveren. “Door het nieuwste op het gebied van artificiële intelligentie en machine learning te blijven integreren in Oracle HCM Cloud, helpen we onze klanten de complexiteit te vereenvoudigen en de best mogelijke werknemerservaring te bieden”, vertelt de Oracle-topman.

Oracle HCM Cloud biedt een compleet platform dat de volledige levenscyclus van een werknemer omspant. De updates die Oracle deze week aankondigt, spitsen zich toe op features die het werk eenvoudiger, slimmer en meer agile maken met behulp van artificiële intelligentie:

Schaalbare HR-conciërge met digitale assistenten om enerzijds het engagement en de tevredenheid van werknemers, en anderzijds de productiviteit van het HR-team te verhogen.

om enerzijds het engagement en de tevredenheid van werknemers, en anderzijds de productiviteit van het HR-team te verhogen. Mobiel responsive design voor een consistente ervaring op elk toestel. Gebruikerstoegang tot HCM kan bovendien worden beperkt op basis van locatie.

voor een consistente ervaring op elk toestel. Gebruikerstoegang tot HCM kan bovendien worden beperkt op basis van locatie. Configureerbare actielijsten voor vertegenwoordigde werknemersprocessen.

voor vertegenwoordigde werknemersprocessen. LinkedIn-integraties voor rekrutering om het zoeken van kandidaten te vereenvoudigen en automatiseren.

Slimme sourcing met de beste kandidaat om het wervingsproces te verkorten en het personeelsverloop te verminderen.

om het wervingsproces te verkorten en het personeelsverloop te verminderen. Zelflerend risicobeheer om de kost van compliance te verlagen, fraude te voorkomen en dataprivacy te verbeteren.

Strategische personeelsplanning om het pesoneelsbestand te optimaliseren en de impact van personeelswijzigingen te visualiseren.

om het pesoneelsbestand te optimaliseren en de impact van personeelswijzigingen te visualiseren. My Brand verhoogt het engagement, helpt werknemers hun vaardigheden te verbeteren en hun personal brand te bouwen door samenwerking met collega’s te stimuleren en mentoraanbevelingen mogelijk te maken.

verhoogt het engagement, helpt werknemers hun vaardigheden te verbeteren en hun personal brand te bouwen door samenwerking met collega’s te stimuleren en mentoraanbevelingen mogelijk te maken. LinkedIn-integraties om talenten beter bij te houden door de interne mobiliteit en carrièremogelijkhedeb beter zichtbaar te maken.

door de interne mobiliteit en carrièremogelijkhedeb beter zichtbaar te maken. HCM Experience Design Studio verhoogt de tevredenheid van werknemers en de productiviteit van HR. Het geeft HR de mogelijkheid om werknemerservaringen te creëren die aansluiten bij de bedrijfscultuur zoner hulp van IT.

De aankondigingen van Oracle komen ongeveer een maand nadat ook Infor, grote concurrent in dit domein, de toekomstplannen voor zijn producten uit de doeken heeft gedaan. Infor plaatst artificiële intelligentie eveneens centraal en heeft de ambitie om het maximale uit elke werknemer te halen op basis van big data analytics.

