Ook AWS en Super Micro willen dat Bloomberg verhaal over Chinese spionagechips rectificeert

Nadat Tim Cook van Apple gisteren van Bloomberg vroeg zijn verhaal over Chinese spionagechips terug te trekken, doen nu ook de CEO’s van Amazon Web Services en serverfabrikant Super Micro dat. Eerder stelde Bloomberg dat Chinese microchips de computernetwerken van wel dertig bedrijven gecompromitteerd hadden.

In een zeldzame zet, vroeg Apple CEO Tim Cook eerder van Bloomberg om zijn verhaal te rectificeren. Het bedrijf had geschreven dat Chinese spionnen microchips geïnstalleerd hadden op de servers van dertig Amerikaanse bedrijven. Waar Cook normaliter een goede band heeft met media en zelden reageert op dit soort nieuws, stelde hij nu: “Dit is niet gebeurd. Er schuilt geen waarheid in.” Daarna vroeg hij het persbureau zijn verhaal terug te trekken.

Andere verzoeken

Andere bedrijven die ook expliciet door Bloomberg genoemd werden, vragen nu hetzelfde. Amazon en Super Micro geven allebei eigen statements over de rectificatie. Andy Jassy van AWS schrijft bijvoorbeeld dat Tim Cook gelijk heeft en dat Bloomberg “geen bewijs” bood en het verhaal bleef wijzigen. “[Ze] toonden geen belangstelling voor onze antwoorden, tenzij we hun theorieën bevestigden.”

@tim_cook is right. Bloomberg story is wrong about Amazon, too. They offered no proof, story kept changing, and showed no interest in our answers unless we could validate their theories. Reporters got played or took liberties. Bloomberg should retract. https://t.co/RZzuUt9fBM — Andy Jassy (@ajassy) October 22, 2018

En volgens een journalist van CNBC vroeg ook de CEO van Super Micro, Charles J Liang, hetzelfde. “Bloomberg zou verantwoordelijk moeten handelen en deze niet-onderbouwde aantijgingen rectificeren.”

NEW: The CEO of Super Micro joins Apple CEO @tim_cook and Amazon Web Services CEO @ajassy in calling for Businessweek to retract its China chip story pic.twitter.com/dk8VdTtkxG — Steve Kopack (@SteveKopack) October 22, 2018

Het bericht van persbureau Bloomberg is gebaseerd op 17 anonieme bronnen. Toch is er tot nu toe geen gecompromitteerde server gevonden. Cybersecurityexperts twijfelden ook meteen bij publicatie aan het bericht, mede door het redelijk gebrekkige bewijs. Daarnaast stelden medewerkers van het Department of Homeland Security, de National Security Agency en de grootste veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk geen bewijs te hebben gevonden om de verhalen van Bloomberg mee te ondersteunen.