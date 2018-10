Airbus wil vertraagde vluchten voorkomen met kunstmatige intelligentie

Airbus gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) en de cloud om diverse problemen met de luchtvaart op te lossen. Dat stelt Adam Bonnifield, vice-president van kunstmatige intelligentie bij het bedrijf, tijdens de VentureBeat 2018 Summit. “De prijs van het gebruik van deze technologieën is flink gedaald, dankzij de explosie van de beschikbaarheid van computing-kracht.”

Het bedrijf bouwt een reservoir aan data voor in-service vliegtuigen op, die vervolgens beschikbaar wordt gemaakt voor bedrijven en individuele gebruikers. JetBlue gebruikt het zogenaamde Scheduled Maintenance Optimizer-platform bijvoorbeeld, dat algoritmes gebruikt om het beste onderhoudsschema te bepalen voor ruim 200 vliegtuigen. Andere diensten van Airbus bevatten training, vlucht-operations en management van luchtverkeer.

“We kunnen een aantal van de grootste problemen in onze industrie nemen – vliegtuigen die op de grond staan, vertragingen en andere problemen – en AI gebruiken om ze voor altijd op te lossen”, aldus Bonnifield. “In de Verenigde Staten wordt ongeveer 40 miljard dollar uitgegeven aan vertragingen, en 80 procent van de maatschappijen zijn altijd te laat. Dat is omdat ze geen toegang hebben tot bepaalde data die hun helpt bij het managen van wanneer hun vliegtuig land en voordat het opstijgt.”

Inmiddels wordt de Smarter Fleet-technologie van Airbus door ruim 200 maatschappijen gebruikt. Andere maatschappijen maken gebruik van de partnerschap met IBM, die in 2013 werd aangekondigd. Die samenwerking geeft operators IT-services voor onderhoud, engineering en vlucht-operations.

Skywise

Airbus startte vorig jaar bovendien een samenwerking met Palantir Technologies om Skywise te lanceren. Dat is een platform voor big data-integratie en geavanceerde analytics. Het platform verbetert industriële operations, maar biedt ook verbeterde ontwerpen voor vliegtuigen en spullen. Daarnaast zorgt het voor verbeterde operationele efficiëntie voor oudere vloten en rapportage-workflows met één klik.

De data van Skywise komt uit diverse bronnen in de industrie. Denk hierbij aan werkorders, het verbruik van reserve-onderdelen, sensorgegevens aan boord, componentengegevens en vluchtschema’s. Al die data verschijnt in een enkel dashboard. De bedoeling is om die data allemaal samen te voegen in een beveiligd platform voor opslag, management en analyses. Gebruikers moeten daarnaast inzicht krijgen in hun vloot aan vliegtuigen en het niveau wereldwijd.