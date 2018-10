Visa gebruikt IBM Blockchain Platform voor wereldwijd betaalplatform

Visa heeft vandaag bekend gemaakt dat het een partnerschap met IBM aangaat. Volgend jaar wil het bedrijf een op blockchain gebouwd wereldwijd betalingsplatform uitbrengen, B2B Connect. Dat zal geïntegreerd worden met het IBM Blockchain Platform, dat ontwikkeld is op basis van de open source ethereum-technologie.

De verwachting is dat Visa zijn platform in het eerste kwartaal van 2019 uitbrengt. Het zal dan zijn belangrijkste technieken, waaronder B2B Connect, geïntegreerd hebben met het IBM Blockchain Platform. B2B Connect maakt van gevoelige data, waaronder klanteninformatie en accountnummers – tokens. Vervolgens genereert het unieke ID’s waarmee bedrijven via het platform wereldwijd betalingen kunnen faciliteren.

Visa en IBM

Visa denkt dat zijn gedistribueerde register de kans op fraude zal verkleinen. Daarnaast zouden bedrijven die wereldwijd betalingen verzorgen of breed gebruikte platformen aanbieden makkelijker kunnen voldoen aan regels van overheden en overheidsinstanties. De creditcardgigant stelt dan ook dat B2B Connect een schaalbaar netwerk is.

Tegelijk moet nog blijken of de technologie daadwerkelijk schaalbaar is. De meeste bedrijven zijn er nog niet in geslaagd om hun blockchain-oplossingen daadwerkelijk schaalbaar te maken. Hoe dan ook dient het platform om betalingen voor financiële instituten te faciliteren. Veiligheid, security en governance worden samengebracht in deze oplossing. Dat er gekozen is om gebruik te maken van technologie die ten grondslag ligt aan ethereum is een interessante stap. Het stimuleert namelijk de ontwikkeling van die cryptovaluta en helpt de valuta concurreren met bitcoin.

Visa werkt overigens al decennia lang samen met IBM. De twee bedrijven ontwikkelen samen technische ecosystemen die betaaldiensten mogelijk maken.