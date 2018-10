Infor Internet of Things moet waarde IoT-apparaten optimaliseren

Infor heeft een nieuw product beschikbaar gemaakt. Het gaat om Infor Internet of Things (IoT), wat een multi-tentant implementatie is. De oplossing biedt vanaf iedere locatie een veilige opname van IoT-sensorgegevens. De gegevens worden vervolgens gesynchroniseerd met Infor EAM Asset-informatie, waarbij de data gecombineerd wordt met transactiedata van assets. Dat biedt een diepere context.

Ook biedt de oplossing volgens het bedrijf een betere detectie van uitzonderingen, workflows, rapportage, data-analyses en kunstmatige intelligentie (AI).

Infor IoT heeft een integratie met AWS IoT, waardoor klanten gebruik kunnen maken van de schaalbaarheid, stabiliteit en beveiliging van AWS. De analyses worden geleverd via Birst, een cloudgebaseerd platform voor networked business intelligence. Bedrijven kunnen daarmee gegevens van honderdduizenden IoT-apparaten verzamelen en in consistente metrische frameworks modelleren. Organisaties kunnen daardoor de operationele efficiëntie, de sales en compliance en sales- marketingeffecitiviteit bijhouden, analyseren en verbeteren.

Assets

“Infor maakt met dit IoT-platform een stapsgewijze verandering van complex asset-beheer mogelijk. Daarmee kan het zijn klanten iets bieden dat in het verleden onbereikbaar was”, stelt Kevin Price, EAM Technical Product Evangelist bij Infor. “Met verstrekkende verbeteringen op het gebied van energieverbruik, efficiëntie en betrouwbaarheid van prestaties, kunnen organisaties de conditie van een groot aantal assets in realtime begrijpen, door de betrouwbare aggregatie van verschillende bronnen binnen en buiten een bepaalde implementatie.”

Volgens het bedrijf is het in een traditionele situatie bijna onmogelijk om de conditie van een asset te begrijpen. Daar moeten gebruikers namelijk veel gegevens uit zowel het verleden als in de toekomst bijhouden. Busbedrijven moeten bijvoorbeeld historische asset management-, werkbeheer-, betrouwbaarheids- en duurzaamheidsgegevens over elkaar heen leggen met gegevens van externe bronnen.

Infor biedt de mogelijkheid om die gegevens te verbinden met EAM, IoT, ION en Birst, waardoor dit wel mogelijk wordt. Dat zou bovendien gemakkelijk te begrijpen en snel te gebruiken zijn.