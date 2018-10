Microsoft en NAB komen met pinautomaat die werkt met gezichtsherkenning

Microsoft en NAB doen een proef met biometrische technologie om pasloze pinautomaten mogelijk te maken. Middels gezichtsherkenning zouden klanten geld kunnen opnemen van hun rekening. De eerste proeven vinden al plaats met de apparatuur, die het risico op fraude moet terugdringen.

De National Australia Bank (NAB) onderzoekt de mogelijkheden voor een pinpasloze toekomst. Daarvoor werkt de bank samen met Microsoft. De bedoeling is om een pinautomaat te ontwikkelen die klanten ertoe in staat stelt om geld van hun rekening op te nemen middels gezichtsherkenning. Tijdens de Sibos-beurs in Sydney werd een proof of concept getoond, dat ontwikkeld is op basis van de Azure Cognitive Services.

Geen fysieke pas

De op cloudtechnologie gebaseerde toepassing maakt fysieke pinpassen of apparatuur overbodig. Klanten kunnen geld van hun rekening opnemen met gezichtsherkenning en hun pincode. De innovatie verbetert volgens de NAB en Microsoft de klantervaring, en zou het risico op pinpasfraude en skimming drastisch verkleinen.

Volgens CTO Patrick Wright van de NAB stelt cloudtechnologie de bank ertoe in staat snel nieuwe technieken te leveren. “Samenwerken met bedrijven als Microsoft stelt ons ertoe in staat dit soort concepten te ontwikkelen.” Wright stelt dat het een blik op de toekomst van de bankensector is.

Registeren gezicht

De pinautomaat slaat geen afbeeldingen op, maar wel biometrische gegevens. Die worden opgeslagen op de cloud van Microsoft. Omdat het om een proef gaat, zullen de gegevens verwijderd worden na het experiment. Verder wordt de informatie enkel gebruikt voor het authentiseren van de identiteit van de klant.

NAB-klanten kunnen gebruik maken van een kiosk om zich te registeren. Daar moeten ze hun gezicht laten inscannen en die data koppelen aan hun pinpas en pincode. Om geld op te kunnen nemen moeten mensen hun gezicht laten scannen en daarna hun pincode invoeren. Het concept wordt de komende twee maanden uitgeprobeerd.