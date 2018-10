Mozilla werkt samen met ProtonVPN om Firefox draaiende te houden

Mozilla laat weten dat het een samenwerkingsverband aangaat met ProtonVPN. Daarmee hoopt het ook uit andere bronnen inkomsten te halen. Een selecte groep gebruikers van browser Firefox zal een versie van ProtonVPN kunnen aanschaffen voor tien dollar per maand. Daarmee ondersteunen ze zowel Firefox als Mozilla.

Dat kondigt het bedrijf vandaag aan. Vanaf 25 oktober zal Mozilla een selecte groep Firefox-gebruikers een advertentie aanbieden. Als ze daarop klikken, kunnen ze een maandabonnement op ProtonVPN aanschaffen. Voorlopig komen alleen gebruikers in de Verenigde Staten in aanmerking voor de proef.

Advertentie in beeld

Firefox-gebruikers die desktopversie 62 geïnstalleerd hebben op een Windows-laptop, MacBook of Linux-apparaat, komen in aanmerking voor de proef. Het experiment vindt gedurende een korte periode plaats en aan de hand daarvan wil Mozilla beoordelen of het een succes was. Als het dat inderdaad vindt, zal de proef naar andere landen uitgebreid worden.

De advertentie wordt rechtsboven in beeld weergegeven als een soort pop-up. Gebruikers kunnen aangeven de advertentie nooit meer te willen zien, of ervoor kiezen meer informatie te krijgen. Dat ziet er als volgt uit:

Als gebruikers erop klikken, worden ze omgeleid naar een veilige pagina, waar ze een maandabonnement kunnen afsluiten. Betalingen worden uitgevoerd via Stripe en Recurly. Een deel van de opbrengst gaat naar ProtonVPN, dat daarmee uit de kosten moet komen. De rest houdt Mozilla en wordt gestoken in de ontwikkeling van Firefox.

In een blog meldt ProtonVPN dat Mozilla de abonnementen verwerkt, maar dat gebruikers die ze via het bedrijf afsluiten, exact dezelfde software en voordelen krijgen als wanneer ze een ProtonVPN Plus abonnement afsluiten. “Gebruikers die het aanschaffen via Mozilla’s site, krijgen de morele bevrediging dat ze helpen Firefox in leven te houden.”

Het is voor beide bedrijven een experiment waarbij gezocht wordt naar een nieuwe manier om internetgebruikers veilig te houden en er tegelijk voor te zorgen dat open source en non-profit software kan blijven bestaan. Toch zou ProtonVPN er potentieel veel aan over kunnen houden, als de proef succesvol is en naar de 300 miljoen Firefox-gebruikers wordt uitgerold.