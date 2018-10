Oracle verrijkt datadiensten met overname van DataFox

Oracle heeft vandaag een nieuwe overname aangekondigd. Ditmaal om zowel het type data dat het aan klanten kan leveren uit te breiden, maar ook om zijn opties rond kunstmatige intelligentie uit te breiden. Oracle neemt namelijk de startup DataFox over.

DataFox heeft een grote klantenschare: het bedient momenteel zo’n 2,8 miljoen publieke en private ondernemingen. Daarnaast groeit het dit jaar naar verwachting met 1,2 miljoen klanten. Het bedrijf maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om grotere bedrijfsvoorspellingen mee te verzorgen. De resultaten die het daarmee boekt, kunnen weer gebruikt worden voor CRM-gerelateerde diensten. Denk daarbij aan het prioriteren van sales accounts, het vinden van goede producten enzovoorts.

AI-gedreven dataoplossingen

Steve Miranda, EVP van application development bij Oracle, stelt dat de combinatie van Oracle en DataFox de Oracle Cloud Application zal aanvullen. Dat met een set van AI-gedreven dataoplossingen. “Klanten kunnen zo nog betere beslissingen maken en zakelijke resultaten bereiken”, aldus Miranda.

DataFox wordt dus toegevoegd aan het reeds bestaande portfolio van Oracle voor zakelijke planningsdiensten, waaronder ERP, CX, HCM en SCM ook vallen. “Samen zullen Oracle en DataFox cloudapplicaties verrijken met AI-gedreven bedrijfsgegevens.” De technieken dienen als basis voor aanbevelingen die aan bedrijven gedaan worden om hun prestaties te verbeteren.

Hoeveel geld?

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend. DataFox werd in 2014 opgericht en haalde iets minder dan 19 miljoen dollar op in investeringsrondes. In januari 2017 was het volgens de site PitchBook 33 miljoen dollar waard. Onder andere Slack, GV, Howard Linzon en Goldman Sachs hebben erin geïnvesteerd.

Voorlopig zal de dienst van gewoon blijven bestaan als deze nu gaande is. Op een nog te bepalen moment wordt deze geheel ondergebracht onder de Oracle-paraplu.