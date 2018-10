Qualcomm verkleint 5G-antennes met 25 procent voor 2019-lancering

De eerste 5G-antennes worden klaargemaakt om in smartphones te verschijnen vanaf 2019. Qualcomm heeft net voor de lancering een verkleining van 25 procent kunnen doorvoeren. Het gaat specifiek om de mmWave-antennes die behoorlijk groot zijn voor smartphones.

Qualcomm heeft in juli de eerste mmWave-antennes bekend gemaakt. De antennes waren behoorlijk groot voor smartphones en vereisten bovendien meerdere antennes voor optimaal bereik. De mmWave-antenne kan worden gebruikt op 26,5-29,5 GHz, 27,5-28,35 GHz, of 37-40 GHz-banden. De sub-6 GHz module werkt op 3,3-4,2 GHz, 3,3-3,8 GHz of 4,4-5,0 GHz. Die laatste module gebruikt gelijkaardige radiofrequenties vergeleken het huidige smartphones vandaag.

De Qualcomm QTM052 mmWave antennemodule kan hoge snelheden realiseren in dichtbevolkte indoor omgevingen. De module ondersteunt tot 800 Mhz aan bandbreedte dankzij geavanceerde beam forming, beam steering en beam tracking technologie. De module werkt samen met een Snapdragon X50-modem als een compleet systeem.

2019 deadline

Opvallend: je kan tot vier QTM052-modules combineren in één smartphone om de signaalsterkte te verbeteren. Op deze manier kunnen fabrikanten hun eerste 5G-telefoons optimaal uitrusten voor de beste prestaties.

Vandaag laat Qualcomm weten ze in samenwerking met partners het formaat van de mmWave-antennes met 25 procent heeft kunnen verkleinen. Dat is nipt voor de deadline die het zichzelf heeft opgesteld begin 2019. De eerste antennes worden op dit ogenblik al verdeeld om te testen, samen met de Snapdragon X50-modem.