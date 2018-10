Yahoo treft schikking van 50 miljoen dollar voor gigantisch datalek uit 2016

Yahoo betaalt 50 miljoen dollar aan de slachtoffers van een groot datalek dat in 2016 ontdekt werd. Er kwamen gegevens van meer dan drie miljard accounts op straat te liggen. Dat is de uitkomst van een schikking die geldt voor zo’n een miljard accounts.

Dat meldt Associated Press vandaag in een bericht over de schikking. Yahoo werd aangeklaagd wegens het datalek. Na een rechtszaak van twee jaar, werd er tot deze schikking besloten. Deze geldt voor ruwweg een derde van de getroffen gebruikers, waarvan zich er tweehonderd miljoen in Israël en de Verenigde Staten bevinden.

Gevolgen lek

Het datalek vond plaats in de loop van 2013 en 2014, maar pas in 2016 onthuld. Opvallend genoeg vond die onthulling plaats nadat Yahoo al afspraken had gemaakt met Verizon over een overname. De deal van 4,83 miljard dollar werd toen heroverwogen door Verizon, dat uiteindelijk 350 miljoen dollar minder betaalde voor de beschadiging van het merk en de eventuele schadevergoedingen die betaald zouden moeten worden.

Nu moet Verizon de ene helft van de schikking betalen. De andere helft zal door Atlaba Inc. betaald worden, een bedrijf dat alle investeringen van Yahoo in Aziatische bedrijven en andere belangen in bezit heeft sinds de overname rond is. Altaba betaalde eerder al een boete van 35 miljoen dollar voor het feit dat het lek zo laat werd onthuld aan investeerders.

Aanspraak maken

Met de 50 miljoen dollar wordt een fonds opgezet waar iedereen die te maken heeft met het lek aanspraak op kan maken. Accounthouders krijgen een schadevergoeding van 25 dollar per uur dat ze bezig waren met de gevolgen van het lek. Voor mensen die kunnen bewijzen dat ze bezig waren met het lek, geldt een maximum van 15 uur verloren tijd, ofwel 375 dollar.

Voor mensen zonder bewijs geldt een maximum van 5 uur compensatie en een vergoeding van 125 dollar. Verder kunnen mensen met een premium e-mailaccount, die daar tussen de 20 en 50 dollar per jaar voor betaalden, een kwart van dat bedrag terugkrijgen.