SAP investeert fors in robotic process automation en andere machine learning toepassingen

SAP heeft vandaag bekend gemaakt dat het flink gaat investeren in kunstmatige intelligentie, de cloud en Robotic Process Automation (RPA). De koppeling van deze technieken moet ervoor zorgen dat bedrijven hun administratieve taken kunnen automatiseren en sneller kunnen werken.

SAP investeert de komende tijd in RPA, om procesautomatisering binnen zijn hele portfolio aan te kunnen bieden. Juergen Mueller, CIO van SAP, vertelde tijdens de SAP TechEd-conferentie in Barcelona dat machine learning binnen de plannen van het bedrijf helpt om de RPA-bot automatisch bepaalde taken uit te voeren. Zo zouden ook uitzonderingen bepaald moeten worden.

RPA uitgebreid toepassen

Tijdens RPA wordt software gebruikt om de regels te vangen die mensen helpen te bepalen hoe ze transacties verwerken, data bewerken en versturen van en naar computersystemen. Dankzij machine learning kan een geautomatiseerd platform ontwikkeld worden dat deze rollen kan overnemen.

RPA is bovenal geschikt voor het opvangen van repetitief werk. Denk daarbij aan het invullen van gegevens in databases, het accountantswerk, human resources en het beheer van de leveringsketen. Vaak omvat dit werk voorspelbare taken, zoals het verzamelen dan gegevens en het overzetten van data naar een ander systeem. Dat soort werk leent zich volgens SAP dan ook voor automatisering.

Meer kunstmatige intelligentie

Naast de verklaring van SAP dat het de intentie heeft om in RPA te investeren, waren er nog een aantal andere aan machine learning gekoppelde aankondigingen tijdens de conferentie. Zo voegt het bedrijf nieuwe diensten toe aan zijn SAP Leonardo Machine Learning platform om het gemakkelijker te maken om chatbots te bouwen en “binnen een paar dagen” uit te rollen.

De nieuwe SAP Conversational AI-dienst, die vanaf eind deze maand beschikbaar is, “gaat een stap verder dan onze eerder aangekondigde industriespecifieke packaged bots.” Het moet bedrijven ertoe in staat stellen klantenservice te automatiseren met de chatbots.

Ook is SAP van plan om slimme toepassingen aan zijn SAP Analytics Cloud-platform toe te voegen. Ontwikkelaars en ontwerpers kunnen straks analytische toepassingen ontwikkelen met behulp van geavanceerde scripts, gestandaardiseerde content en extensies.