Oracle kondigt vier nieuwe applicaties voor blockchain aan

Oracle heeft de Oracle Blockchain Applications Cloud gepresenteerd. Die bestaat uit vier applicaties voor het verwerken van transacties, waarbij het Internet of Things (IoT) als databron gebruikt wordt.

Gebruikers hebben moeite met hoe ze precies specifieke zakelijke problemen kunnen oplossen met concepten als slimme contracten, een gedistribueerd grootboek en cryptografie, stelt het bedrijf.

Blockchain kan voor bedrijven handig zijn, omdat het een onweerlegbaar en onveranderlijk record is. Is er bijvoorbeeld een geschil over de accuraatheid over een bepaald stuk data, dan kan de blockchain onweerlegbaar bewijs bieden. IoT kan datapunten bieden die te gebruiken zijn om dat bewijs aan te bieden. Zo kunnen sensoren de data aan de blockchain leveren.

Applicaties

De vier applicaties van Oracle bevatten onder meer transactiedata van een bevoorradingsketen, en hebben een track en trace-mogelijkheid om een product te volgen van de levering naar de lancering op de markt. Ook is er een bewijs van herkomst voor bijvoorbeeld medicatie, intelligente tracking van temperatuur, garantiebewijzen en tracking van gebruik.

De intelligente tracking van temperatuur, Intelligent Cold, zorgt ervoor dat een product dat koud moet blijven niet bloot wordt gesteld aan te hoge temperaturen. Het volgen van de garantie zorgt ervoor dat bedrijven kunnen zien of een product op de juiste manier gebruikt werd, en of het wel voldoet aan garantie-claims.

“We krijgen events en inzichten van IoT-systemen, en ERP-data van de bevoorradingsketen. Al die inzichten en de vertalingen daarvan stoppen we in de blockchain. Vervolgens gebruiken we correlaties en kunstmatige intelligentie – machine learning-algoritmes – op basis van die transacties”, vertelt Atul Mahamuni, vicepresident van IoT en Blockchain.

Onderscheiden

Oracle lijkt zich hiermee, en met andere producten die dit jaar onthuld werden, zich te willen onderscheiden van andere cloud-bedrijven. Dit doen ze door applicaties te maken op basis van technologieën als blockchain, IoT en kunstmatige intelligentie, waarbij ze hun voordeel doen met hun kennis rondom databases en ERP.