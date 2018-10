Blockchain-telefoon van HTC nu te reserveren met bitcoin en ethereum

HTC kondigde in mei dit jaar aan te werken aan een blockchain-telefoon. De telefoon, genaamd Exodus 1, lijkt nu bijna klaar te zijn. De smartphonefabrikant heeft het namelijk mogelijk gemaakt om de telefoon te reserveren.

De Exodus 1 draait op Android Oreo, met extra beveiliging voor je cryptovaluta en tokens dat apart wordt gehouden van het besturingssysteem. Daarbij is het ook mogelijk om een aantal betrouwbare contacten te kiezen, die allemaal een speciale app voor het beheren van sleutels moeten downloaden.

Mocht de telefoon dan gestolen worden of kwijtraken, dan is het via hen mogelijk om de cryptovaluta en de tokens terug te krijgen. “Je seed wordt dan opgesplitst via een geheim deelalgoritme en wordt naar de vertrouwde contacten opgestuurd”, aldus het bedrijf. “Mocht het nodig zijn, dan is het mogelijk om opnieuw toegang te krijgen tot je geld.”

De Exodus 1 is gebaseerd op de U12+, het vlaggenschip dat HTC in mei presenteerde. De telefoon bevat een Snapdragon 845-processor met 6 GB aan RAM-geheugen en 128 GB aan opslag. Verder zit er een 6 inch Quad HD+-scherm op, samen met een 8 megapixel-camera aan de voorkant. Achterop zit een dual-camera met 12 en 16 megapixels.

De telefoon heeft verder een relatief grote accu van 3.500 mAh. Interessant aan het ontwerp is dat de achterkant deels doorzichtig is, waardoor de hardware te zien is. Het gehele apparaat is verder water- en stofdicht, en bevat geen koptelefoonaansluiting.

Reserveren

HTC heeft het verder mogelijk gemaakt om de telefoon te reserveren via zijn website. Dit kan momenteel alleen door met bitcoin of ethereum te betalen. De Exodus 1 kost 0,15 bitcoin of 4,78 ethereum, wat op het moment van schrijven neerkomt op ongeveer 844 euro. De telefoon is te reserveren in 34 landen, waaronder in Nederland.

De telefoon wordt vanaf december verscheept naar iedereen die hem gereserveerd heeft.