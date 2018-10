Firefox 63 kan tracking cookies voortaan blokkeren

Mozilla richt Firefox steeds meer in als een browser die privacy van gebruikers voorop stelt. In de volgende versie, Firefox 63, is er een functie ingebouwd die voorkomt dat cookies gedrag van gebruikers op meerdere websites kunnen volgen. Enhanced Tracking Protecion is vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar.

Enhanced Tracking Protection dient als beschermingsmaatregel tegen cookies die gebruikers over verschillende sites volgen. Bepaalde tracking cookies van derde partijen kunnen momenteel het gedrag van gebruikers op het complete internet in kaart brengen. Met deze functie is dat niet meer mogelijk.

Standaard uitgeschakeld

Momenteel staat Enhanced Tracking Protection standaard uitgeschakeld. De reden daarachter is niet helemaal duidelijk, al lijkt het te maken te hebben met het onderscheid tussen trackers en cookies van derden. Mozilla laat in een blog weten dat het eraan werkt om Enhanced Tracking Protection in 2019 standaard in te schakelen. Momenteel moet je dus nog even de instellingen aanpassen.

Daarvoor klik je op het menu links boven in beeld en selecteer je het tabblad Beveiliging. Daar bevindt zich de optie ‘content blocking’, waar ook een menu staat rond cookies van derden. Als je dat selecteert, kan je trackers standaard uitschakelen. Firefox maakt het ook mogelijk om alle cookies van derden te blokkeren, maar dat zou ertoe kunnen leiden dat bepaalde functies op websites niet werken.

Mocht een website niet naar behoren functioneren, dan hoef je als gebruiker enkel op het informatie-icoontje in de adresbalk te klikken om de cookieblokkade voor de specifieke site die niet werkt uit te schakelen.

Firefox 63 biedt meer nieuwe functies. Zo kan de browser het lichte of donkere thema van het besturingssysteem overnemen. Daarnaast zijn er Siri Shortcuts uitgebracht voor Firefox op iOS, waarmee een tabblad geopend kan worden door dat van de stemassistent te vragen. Overigens denkt Mozilla vanaf Firefox 65 de Enhanced Tracking Protection standaard ingeschakeld te hebben.