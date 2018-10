Oracle breidt Cloud Infrastructure-platform uit met 9 nieuwe locaties

Oracle breidt het Oracle Cloud Infrastructure-platform (OCI) wereldwijd uit met negen nieuwe locaties. Dit maakte Larry Ellison, oprichter en CTO van Oracle, bekend in zijn keynote tijdens Oracle OpenWorld in San Francisco.

Tot nu toe is het cloudplatform van de softwaregigant beschikbaar in een viertal locaties: Ashburn, Phoenix, Frankfurt en Londen. Uiterlijk in 2019 wordt de beschikbaarheid uitgebreid met datacenters in Toronto, Chicago, Sao Paulo, Zurich, het Midden-Oosten, Mumbai, Seoul, Tokyo, en Osaka.

Het datacenter in Chicago zal zich geheel toeleggen op overheidsinstellingen, al blijven ook een aantal van de al bestaande datacenters in Ashburn, Phoenix en Londen zich enkel richten op overheidsklanten.

Opvallend is wel dat de nieuwe locaties die Ellison in zijn keynote benoemd minder zijn dan de twaalf waarover het bedrijf eerder dit jaar berichtte. Het is nog niet bekend wat de reden hierachter is. Misschien maakt Oracle op een later tijdstip nog meer nieuwe locaties bekend.

Met deze uitbreiding betreedt Oracle meteen ook de Aziatische markt en het Midden-Oosten, waar het softwarebedrijf op dit moment nog niet fysiek vertegenwoordigd is.

Paradepaardje

Het in 2016 ontwikkelde OCI-platform is volgens Ellison meteen ook Oracles nieuwste paradepaardje, waardoor de van oorsprong leverancier van on-premise-software zich volgens Ellisson nu profileert als een Software-as-a-Service (SaaS)-leverancier.

Toch heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan vergeleken met het aantal wereldwijde locaties van Amazone Web Services (55), Google Cloud Platform (55) en Microsoft Azure (54).