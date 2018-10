Security steeds vaker een reden om over te stappen op de cloud

Security blijkt een van de redenen te zijn waarom bedrijven overschakelen op de cloud. Daarmee is er een derde reden waarom bedrijven overgaan op de netwerken. Flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloud worden ook vaak genoemd.

Onlangs organiseerde het videosurveillance-as-a-service bedrijf Morphean een onderzoek onder 1500 Europese IT-beslissers. Van hen stelde een kwart dat ze overschakelen op cloudoplossingen omdat ze dat veiligere en vaak betere oplossingen vinden als het op security aankomt.

Iedereen op de cloud

Negen van de tien IT-beslissers is al overgeschakeld op de cloud. Daarnaast heeft 81 procent een cloudstrategie klaarliggen voor het volgende jaar. Gemiddeld ging de afgelopen jaar een derde van de IT-budgetten naar het overschakelen op de cloud en meer dan driekwart (78 procent) verwacht dat de clouduitgaven de komende vierentwintig maanden zullen toenemen.

Respondenten gaan er vanuit dat ruwweg de helft van de interne data binnen twee tot vijf jaar verwerkt zullen worden in de cloud. Volgens Morphean-CEO Rodrigue Zbinden toont de marktstudie aan “wat we al wisten van gesprekken die we op de werkvloer voerden”. Maar statistisch bewijs was er – tot nu – niet.

Angst voor hacks

Het is een interessante constatering, want security is in het verleden ook genoemd als een van de redenen om juist niet op de cloud over te stappen. “Angst voor cyberaanvallen hebben in bepaalde industrieën de zakelijke adoptie van de cloud gehinderd”, aldus Zbinden. Veel IT-beslissers dachten de afgelopen tijd vooral dat het beter is om zelf volledig eigendom te hebben over de data, “want anders zouden ze er geen controle over hebben”.

Maar steeds meer bedrijven schakelen van legacy systemen over op cloudplatformen, als het bijvoorbeeld aankomt op e-mail, CRM, ERP en HR. “We weten nu dat security het volgende grote groeigebied zal zijn om een aantal goede redenen”, concludeert Zbinden. De volledige whitepaper is via deze link te lezen.