Australische vrouw gearresteerd voor diefstal 450.000 dollar aan cryptovaluta

Een Australische vrouw is gearresteerd nadat bleek dat ze maar liefst 100.000 tokens van cryptovaluta ripple gestolen had. De tokens hadden op het moment dat ze gestolen werden een gezamenlijke waarde van bijna een half miljoen Australische dollar. De 23-jarige vrouw werd op donderdagochtend gearresteerd.

Dat meldt ZDNet vandaag op basis van bericht van de Australische politie. Er werd tien maanden lang onderzoek gedaan naar de diefstal van 100.000 ripple-tokens van één account. Toentertijd waren de cryptovaluta zo’n 450.000 Australische dollar waard, maar op moment van schrijven is dat nog 45.000 Australische dollar.

Het slachtoffer, een man van 56, kwam erachter dat hij bijna geen tokens meer op zijn account had staan, nadat hij twee dagen lang geen toegang kon krijgen tot de data. Dat gebeurde ergens halverwege januari, toen de cryptovaluta-hype op zijn hoogtepunt was. De man dacht zelf dat zijn e-mailaccount een maand eerder gehackt was.

Populair doelwit

Cryptovaluta zijn een populair doelwit voor criminelen. Eerder deze maand meldde de politie van het Australische Victoria dat er in totaal 50.000 Australische dollar aan bitcoin gestolen werd bij vier slachtoffers. Zij boekten geld over via een bitcoin-pinautomaat en kregen te horen dat ze een belastingsschuld hadden. Als ze die niet zouden aflossen, zouden ze gearresteerd worden. Later bleek dat dreigemend niet van de Australische belastingdienst te komen.

Momenteel waarschuwt de Australische belastingdienst dan ook voor cryptovaluta. “Cryptovaluta bestaan volledig in een virtuele wereld. Zodra de scammers geld buitgemaakt hebben, is het nagenoeg onmogelijk om het terug te krijgen”, aldus assistentcommissaris Kath Anderson in een statement. Scammers bedenken volgens Anderson continu nieuwe manieren om geld te stelen. “Helaas was het onvermijdelijk dat scammers, gezien de huidige populariteit en de anonimiteit ervan, zich zouden richten op cryptovaluta.”

“Scammers passen zich elk jaar aan en vinden nieuwe manieren om populaire ontwikkelingen, nieuwe platformen, nieuwe manieren van communiceren, populaire producten, veranderingen in wetgeving of nieuwe investeringsopties uit te buiten”, concluderen de Australiërs.